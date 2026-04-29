El elemento clave a la hora de calefaccionar la casa con aire acondicionado: Puedes ahorrar hasta un 60%

29 abr. 2026 - 08:25 hrs.

Con la llegada de los meses más fríos, las familias chilenas se enfrentan a uno de los dilemas más recurrentes del año: cómo mantener el hogar a una temperatura agradable sin que el gasto en electricidad se vuelva insostenible. La buena noticia es que hoy existen opciones que permiten climatizar de manera eficiente y, al mismo tiempo, reducir significativamente el consumo energético mes a mes.

El primer paso para lograr ese ahorro está en elegir bien el equipo. No todos los sistemas de calefacción consumen igual, y la diferencia entre uno y otro puede reflejarse directamente en la cuenta a fin de mes. Mientras una estufa eléctrica tradicional puede consumir entre 1 y 2 kilovatios por hora, los equipos con tecnología Inverter se mueven en un rango de entre 0,4 y 1,2 kilovatios por hora. Esa diferencia, acumulada en semanas y meses de uso intensivo, puede representar ahorros de entre un 20% y más de un 60% frente a sistemas convencionales como estufas eléctricas, calefactores de parafina, gas o pellet, según la Guía de Calefacción Sustentable del Ministerio de Medio Ambiente.

¿Cuál es la clave?

La clave de este ahorro está en cómo funciona el sistema. Los equipos tradicionales trabajan de manera binaria: el compresor se enciende a máxima potencia y se apaga cuando alcanza la temperatura deseada, para luego volver a encenderse cuando el ambiente se enfría. Ese ciclo constante de arranques genera picos de consumo que, a lo largo del día, se acumulan de forma considerable. La tecnología Inverter, en cambio, regula el funcionamiento del compresor de manera continua, ajustando la potencia según las condiciones reales del ambiente. El resultado es una temperatura más estable y un consumo más eficiente a lo largo del tiempo.

Además del ahorro en electricidad, estos equipos ofrecen otra ventaja que muchas familias pasan por alto: la calidad del aire al interior del hogar. Durante el invierno, la tendencia natural es mantener puertas y ventanas cerradas para conservar el calor, lo que favorece la acumulación de polvo, bacterias, virus y otros contaminantes en espacios cerrados. Algunos equipos modernos cuentan con sistemas de renovación de aire que permiten renovar el ambiente interior sin necesidad de abrir ventanas, además de filtros que ayudan a retener partículas y mejorar las condiciones del aire que respira la familia.

La limpieza automática es otro aspecto que influye en el ahorro a largo plazo. Un equipo que se mantiene limpio opera con mayor eficiencia y tiene una vida útil más prolongada, lo que reduce los costos de mantenimiento y reposición. Gonzalo Lladser, Gerente de Productos de TCL, señala que la incorporación de sistemas de autodiagnóstico y limpieza profunda no solo mejora el aire al interior del hogar, sino que facilita el uso y extiende la durabilidad del equipo.

La conectividad también juega un rol importante en la ecuación del ahorro. Poder controlar el aire acondicionado desde el teléfono o mediante asistentes de voz permite encenderlo justo antes de llegar a casa, evitando que funcione durante horas en un hogar vacío. Ajustar la temperatura en tiempo real, programar horarios y monitorear el uso son funciones que, bien aprovechadas, pueden marcar una diferencia real en el consumo mensual.

En definitiva, la decisión de qué equipo comprar para el invierno no debería basarse únicamente en el precio de etiqueta. El costo real de un sistema de calefacción se calcula a lo largo del tiempo, sumando meses de consumo eléctrico, mantenciones y reposiciones. Desde esa perspectiva, invertir en un equipo eficiente como los que ofrece TCL con tecnología Inverter puede representar un ahorro concreto y sostenido para el presupuesto familiar, temporada tras temporada.