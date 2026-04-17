"Es ilegal": Central Unitaria de Trabajadores rechaza dictámenes de la Dirección del Trabajo por jornada de 40 horas

17 abr. 2026 - 11:31 hrs.

¿Qué pasó?

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) rechazó los dictámenes de la Dirección del Trabajo para la implementación de la jornada laboral de 40 horas en el país, en concreto, sobre la reducción a 42 horas a contar del 26 de abril.

Según consigna El Mercurio, la CUT declaró que los dictámenes son una medida “profundamente grave: es ilegal y le quita certezas a las trabajadoras y trabajadores”.

“Se pretende eliminar, por vía administrativa, los elementos que establece el Código del Trabajo en su artículo 42 a) para presumir que un trabajador tiene derecho a una jornada de trabajo. El efecto que provoca, es claro: reducir el universo de trabajadores que puedan acceder a las 42 horas en la actualidad”, indicó.

“Esta interpretación busca burlar la ley, para que existan más personas trabajando sin límite de jornada”, añadió Karen González, encargada Ramal del Comercio de la CUT, quien también cuestionó a la DT por evitar interpretaciones a la norma.

“Debilita el rol administrativo protector que le corresponde al autolimitar sus facultades en materia de interpretación", señaló la dirigenta de la CUT.

Por su parte, José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), señaló que “valoramos que los nuevos dictámenes de la Dirección del Trabajo retomen un principio esencial en la interpretación administrativa: el respeto estricto a la ley, sin incorporar exigencias o criterios que no se encuentran previstos en ella”.

En este sentido, Pakomio afirmó que “es una señal positiva que la autoridad haya recogido las dificultades prácticas que generaron interpretaciones anteriores y hoy busque adecuar su criterio tanto al tenor de la normativa como a la realidad operativa de las empresas”.

Los dictámenes

A través de dos dictámenes, firmados ayer por David Oddó, director nacional del Trabajo, la DT se pronunció sobre dos materias relacionadas con el beneficio: la implementación de la rebaja laboral de 44 a 42 horas y la exclusión de la limitación de jornada para trabajadores, prevista en el artículo 22 inciso 2° del Código del Trabajo.

Especialistas afirman que estos pronunciamientos apuntan a “rayar la cancha” en esta materia. La DT planteó en sus dictámenes 252/20 y 253/21 que “resulta necesario” corregir algunos criterios asociados a la interpretación de esta ley.

A partir del 26 de abril la jornada semanal de trabajo tendrá una nueva reducción, adecuando las actuales 44, para pasar a 42 horas. Lo anterior, como parte de la normativa que en régimen disminuirá el horario trabajado a la semana a 40 horas en 2028.