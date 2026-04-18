Ley 40 Horas: ¿Qué edad deben tener los hijos para atrasar o adelantar la jornada laboral?

18 abr. 2026 - 18:00 hrs.

La implementación de la Ley 40 Horas introdujo medidas fundamentales para mejorar la vida de los trabajadores, siendo una de las más destacadas la flexibilidad horaria, la cual busca equilibrar la rutina laboral con la familiar.

Este beneficio legal permite a madres, padres y tutores ajustar sus horarios de entrada y salida del trabajo sin que sus sueldos se vean afectados. Sin embargo, para acceder a esta modificación de la jornada, el Estado establece exigencias específicas.

¿Qué edad debe tener mi hijo para modificar mi jornada con la Ley 40 Horas?

La Dirección del Trabajo (DT) indica que un trabajador podrá ejercer este derecho si tiene hijos de 12 años o menos. Esto le permite entrar y salir hasta una hora antes, o hacerlo una hora después, por motivos de cuidado personal del menor.

Si ambos padres son trabajadores, la madre es quien decide cuál de los dos hará uso de este beneficio, a menos que exista un acuerdo mutuo distinto.

¿Cómo solicito la modificación de mi jornada con la Ley 40 Horas?

Para hacer efectivo este derecho ante la empresa, el trabajador tendrá que presentar a su empleador el certificado de nacimiento del menor o sentencia judicial que le otorgue el cuidado personal.

El empleador no puede negar la modificación por este motivo, salvo en los siguientes casos:

La empresa funciona en un horario que hace imposible adelantar o atrasar la jornada.

El empleo requiere atender presencialmente a personas en horarios fijos.

El trabajador ejerce funciones en trabajos que requieren de atención inmediata y presencia constante, como ambulancias, servicios de emergencias o similares.

El trabajador ejerce en un sistema de rotación estricta, donde su ausencia desajusta el turno siguiente.

El trabajador ejerce labores de vigilancia.

El trabajador ejerce funciones indispensables para otros compañeros de trabajo, como conductor que traslada al equipo.

Si la situación del trabajador no es alguna de estas y aun así se le rechaza su solicitud, puede acudir a la Inspección del Trabajo y presentar su reclamo para resolver el conflicto.

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