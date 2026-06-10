Crece la tensión en Ormuz: Irán advierte que el paso está "completamente cerrado" para todo tipo de embarcaciones

10 jun. 2026 - 20:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya, considerado uno de los principales centros de mando del Ejército de Irán advirtió que el paso está "completamente cerrado a cualquier tipo de barco".

En tanto, durante la jornada de este jueves Irán anunció que atacó dos embarcaciones que intentaban atravesar por el estrecho de Ormuz, y advirtió que hostigará a cualquier barco que transite por ese paso marítimo.

La advertencia de Irán

La Armada iraní, citada por la televisión estatal Irib y la agencia Mehr, anunció que había alcanzado "dos buques que intentaban cruzar ilegalmente el estrecho de Ormuz".

Y agregó: "Cualquier barco que transite por el estrecho de Ormuz será blanco" de ataques, según declaraciones del Estado Mayor iraní recogidas por la agencia Tasnim.

⭕ Statement from the Khatam al-Anbiya Headquarters ⭕



As of this moment, and due to the insecurity in the region, the Strait of Hormuz is declared closed to all types of vessels, including oil tankers and commercial ships. Any such traffic will be targeted. 🔺Continuing… pic.twitter.com/Rj4iAKkVes — العميد ابراهيم (@Ibrahim__2__) June 10, 2026

EEUU niega que el estrecho de Ormuz esté cerrado

Pese a esto, el ejército de Estados Unidos ha desmentido la afirmación de Irán sobre el estrecho de Ormuz, negando que haya sido cerrado totalmente en respuesta a los últimos ataques estadounidenses.

"Los buques comerciales continúan transitando por el estrecho de Ormuz esta noche", publicó en X el Mando Central de Estados Unidos, que supervisa las fuerzas en la región.