Bill Gates testifica ante el Congreso por sus vínculos con Jeffrey Epstein: Conoce las razones de su citación

10 jun. 2026 - 11:23 hrs.

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, llegó este miércoles al Congreso de Estados Unidos para testificar ante una comisión que investiga las conexiones del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. El multimillonario y filántropo figura entre los nombres que aparecen en documentos publicados por el Departamento de Justicia.

"Espero que mi testimonio sea útil para el trabajo -un trabajo importante- del comité para encontrar justicia para las víctimas", dijo Gates a periodistas al entrar en la sala de audiencias, sin responder más preguntas.

El origen de la citación del magnate

La comparecencia de Gates se produce después de que documentos difundidos por el Departamento de Justicia suscitaran nuevas preguntas sobre sus contactos con Epstein, lo que llevó a la comisión a citarlo. A continuación, se reconstruyen los hechos que condujeron a su testimonio.

Los documentos que detallan la conexión

La historia se remonta a Jeffrey Epstein, el financista hallado muerto en su celda de prisión en 2019 mientras esperaba ser juzgado por cargos de tráfico sexual que involucraban a menores de edad. Recientemente, el Departamento de Justicia publicó archivos del caso que revelaron amistades cercanas y operaciones financieras de prominentes personalidades con Epstein.

Entre estos documentos se incluye un borrador de correo electrónico, aparentemente escrito por Epstein en 2013 y que al parecer no llegó a enviarse, en el que se mencionan relaciones extramatrimoniales de Gates. En el mensaje, el delincuente sexual se jactaba de haber ayudado a "Bill" a conseguir medicamentos para "remediar las consecuencias de haber tenido relaciones sexuales con chicas rusas".

Ya en febrero, Gates había declarado ante los miembros de la junta de su fundación que los vínculos con Epstein fueron un "enorme error", reconociendo en esa ocasión dos aventuras, pero negando cualquier relación con víctimas de Epstein.

La postura de Gates y el contexto de la investigación

Un portavoz de Gates dijo a la AFP que el multimillonario saludaba la oportunidad de comparecer ante el Congreso y subrayó que nunca había sido testigo ni había participado en las actividades ilegales de Epstein. Gates no es la única figura de alto perfil que ha comparecido ante el comité; la lista incluye a Bill y Hillary Clinton, y al secretario de Comercio Howard Lutnick.

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