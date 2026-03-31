Ley de 40 horas: ¿Aplica al sector público?

31 mar. 2026 - 16:00 hrs.

La ley de 40 horas es un estatuto destinado a la reducción de la jornada laboral, cuya implementación es progresiva.

El propósito de esta norma está orientado al mejoramiento de las condiciones de los trabajadores, fomentando su descanso efectivo y responsabilidad económica.

Según ChileAtiende, la ley 21.561 se aplica en un plazo de 5 años y su puesta en vigor total se concretará el 26 de abril de 2028, con la jornada laboral en 40 horas.

¿La ley 40 horas aplica al sector público?

La información oficial contempla que la ley 40 horas no aplica al sector público, debido a que corresponde a las personas cuya relación laboral se rige por el Código del Trabajo.

En consecuencia, no aplica para los funcionarios a honorarios, contrata o planta, pues su vínculo laboral se regula por el Estatuto Administrativo.

Próximos ajustes

La planificación contempla que el próximo ajuste a la jornada laboral, derivado de la ley 40 horas, se lleve a cabo a partir del 26 de abril de 2026, cuando la jornada quedará en 42 horas.

Posteriormente, en 2028, se dará el último cambio, definitorio para que se instauren las 40 horas semanales de trabajo.

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