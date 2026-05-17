Fuerte temblor se registra frente a las costas de la zona austral: Revisa el epicentro y magnitud que alcanzó el sismo

17 may. 2026 - 22:35 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este domingo, a las 22:10 horas, un temblor de magnitud 5.6 se registró en frente a las costas de la zona austral del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 589 km al oeste de Isla Guamblin, en la región de Aysén. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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