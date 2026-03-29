Ley 40 horas: ¿Cuándo se acortará nuevamente la jornada laboral?

29 mar. 2026 - 12:00 hrs.

En 2024 entró en vigencia la Ley 40 Horas, iniciativa que permite reducir la jornada laboral de las y los trabajadores y que tiene como objetivo que los horarios se reduzcan hasta las 40 horas de trabajo.

Sin embargo, la medida se ha ido implementando de manera gradual, es decir, que va reduciéndose de manera progresiva.

Hace dos años se realizó la primera rebaja, logrando que las jornadas de trabajo bajen de 45 a 44 horas, lo que rige actualmente, pero muy pronto habrá una nueva reducción horaria.

¿Cuándo se acortará nuevamente la jornada laboral?

Según lo estipulado por la ley, se espera que la nueva reducción de la jornada laboral ocurra el próximo domingo 26 de abril, cuando pasemos de las 44 a las 42 horas.

De este modo, si todo continúa igual, en 2028 se debería alcanzar el objetivo de llegar a las 40 horas de trabajo semanales.

Desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social establecen que las empresas que quieran anticipar la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales antes de 2028 pueden hacerlo sin impedimento.

En caso de que algún empleador no respete la implementación de la Ley 40 horas, se arriesga a multas administrativas por parte de la Dirección del Trabajo.

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