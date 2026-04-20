Ley 40 Horas: Este el cambio que se ejecuta esta semana

20 abr. 2026 - 07:00 hrs.

La Ley 40 Horas continúa su proceso de implementación gradual para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, reduciendo el tiempo en el lugar de empleo para fomentar el descanso y la conciliación familiar de las personas.

Durante esta semana, el país se prepara para un nuevo hito en la reducción de la jornada laboral máxima permitida. Este cambio legal es obligatorio para las empresas y marca un paso decisivo hacia la meta final de las 40 horas semanales.

¿Qué cambia este año con la Ley 40 Horas?

De acuerdo al cronograma de implementación progresiva, a partir de este domingo 26 de abril de 2026, la jornada laboral máxima permitida se reduce a 42 horas semanales.

Este es el segundo tramo de la ley, tras la primera reducción realizada en 2024. Las empresas deben ajustar sus contratos para cumplir con este nuevo límite legal, el cual seguirá bajando hasta alcanzar las 40 horas en el año 2028.

¿Para quiénes aplica la Ley 40 Horas?

Este cambio en la jornada laboral no beneficia a todas las personas, ya que está sujeto a condiciones específicas de contratación. Aplica exclusivamente a los trabajadores y trabajadoras regidos por el Código del Trabajo.

Por ende, no está dirigido para los funcionarios del sector público (planta, contrata o honorarios), ya que su vínculo se regula por el Estatuto Administrativo.

Además, se limita el alcance del Artículo 22 (trabajadores sin límite de horario). Desde ahora, esta condición solo aplica para quienes ejerzan cargos de alta gerencia o labores que, por su naturaleza, no tengan fiscalización superior inmediata.

¿Qué otros cambios incluye la Ley 40 Horas?

Además de la reducción de tiempo, la normativa contempla una serie de medidas para otorgar mayor flexibilidad y protección a los empleados:

Protección del sueldo: prohíbe a los empleadores reducir la remuneración de sus trabajadores debido a la disminución de la jornada.

prohíbe a los empleadores reducir la remuneración de sus trabajadores debido a la disminución de la jornada. Bandas horarias para padres: progenitores o tutores de personas de hasta 12 años pueden adelantar o atrasar el inicio de su jornada hasta en una hora.

progenitores o tutores de personas de hasta 12 años pueden adelantar o atrasar el inicio de su jornada hasta en una hora. Compensación de horas extras: se puede pactar por escrito que las horas extraordinarias se compensen con días adicionales de feriado (vacaciones), donde una hora extra equivale a una hora y media de descanso.

se puede pactar por escrito que las horas extraordinarias se compensen con días adicionales de feriado (vacaciones), donde una hora extra equivale a una hora y media de descanso. Jornada 4x3: Los trabajadores pueden acordar con su empleador trabajar cuatro días a la semana y tener tres días de descanso, siempre respetando los límites de horas semanales vigentes.

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