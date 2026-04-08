Ley 40 horas: ¿Cambia el horario de colación?

08 abr. 2026 - 17:00 hrs.

La ley de 40 horas está diseñada para la disminución paulatina de la jornada laboral, a fin de favorecer a los trabajadores y fomentar un estilo de vida más equilibrado en la sociedad chilena.

Según el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la Ley 21.561 se implementará de forma gradual, en un período de 5 años, en el que se concretará su puesta en vigor.

Sin embargo, no hay impedimento legal para que las organizaciones que así lo deseen puedan reducir la jornada a 40 horas antes de las fechas límites indicadas por el estatuto.

¿Cambia el horario de colación tras la implementación de la ley 40 horas?

La norma de la Ley 40 horas no estipula modificaciones para el horario de colación de los empleados. Por tanto, se mantiene el precepto de un plazo mínimo de 30 minutos, sin que se establezca un período máximo para tal fin.

En el caso de las empresas que a la fecha de la entrada en vigor de la medida tengan imputada la hora de colación a la jornada, sí habrá modificación.

En consecuencia, las partes involucradas estarán en el deber de llevar a cabo el ajuste a la nueva jornada, bajo común acuerdo.

Plazos para la implementación de la ley de 40 horas

Tras la aprobación y publicación de la Ley 40 horas, el pasado 26 de abril de 2024 se hizo un primer ajuste de la jornada laboral, que pasó de 45 horas semanales a 44 horas.

Próximamente, el 26 de abril de 2026, habrá otra disminución que ubicará la jornada laboral en 42 horas semanales.

Se espera que, finalmente, el próximo 26 de abril de 2028 se realice la última modificación, que situará la jornada laboral semanal en 40 horas y concretará el cumplimiento de esta ley.

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