Qué países han ganado más Mundiales de fútbol: la historia completa de los campeones

10 jun. 2026 - 18:31 hrs.

Desde que Uruguay levantó el primer trofeo en 1930, solo ocho países en la historia del fútbol han ganado una Copa del Mundo. En 22 ediciones disputadas entre 1930 y 2022, el título siempre ha quedado en manos de una selección europea o sudamericana. Europa acumula 12 trofeos y Sudamérica 10, una rivalidad continental que en el Mundial 2026 volverá a encenderse en los campos de México, Estados Unidos y Canadá. Aquí, el ranking completo de los países más ganadores de la historia.

1. Brasil — 5 títulos

Brasil es el mayor campeón mundial de la historia, con cinco títulos. Sus coronas: 1958 (Suecia), 1962 (Chile), 1970 (México), 1994 (Estados Unidos) y 2002 (Corea-Japón). La Canarinha es además el único país que ha participado en todas las ediciones del torneo sin excepción. Italia y Brasil son las únicas dos naciones en ganar títulos consecutivos: Brasil lo logró en 1958 y 1962, con un Pelé de 17 años en la primera y lesionado en la segunda. El título de 1970, con la goleada 4-1 a Italia en la final del Azteca, se considera el más brillante de su historia. Su última corona llegó en 2002, cuando Ronaldo Nazário marcó los dos goles de la final ante Alemania. Brasil llega al Mundial 2026 con 24 años sin levantar la Copa del Mundo y la sed de una sexta estrella.

2. Alemania — 4 títulos

Alemania integra el exclusivo club de solo tres equipos nacionales en ganar cuatro Copas del Mundo, llevándose los honores en 1954 en Suiza, 1974 como local, 1990 en Italia y 2014 en Brasil. Sus coronas: 1954, 1974, 1990 y 2014. La de 1954 es conocida como el "Milagro de Berna", cuando Alemania Occidental derrotó a la poderosa Hungría. La de 2014, con la goleada histórica 7-1 a Brasil en el Mineirazo, es una de las noches más recordadas del fútbol moderno. Además, es el país que ha disputado más finales de Copa del Mundo en la historia: un total de ocho. Llega al Mundial 2026 con la obligación de revertir dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos en 2018 y 2022.

2. Italia — 4 títulos

Italia comparte el segundo lugar con Alemania con cuatro títulos. Sus coronas: 1934, 1938, 1982 y 2006. La Azzurra fue la primera selección en ganar dos Mundiales consecutivos: se llevó su primer título en 1934 como anfitriona, venciendo 2-1 a Checoslovaquia en la prórroga, y repitió en Francia 1938 con un 4-2 sobre Hungría. Su tercera corona llegó en España 1982, con Paolo Rossi como gran figura, y la cuarta en Alemania 2006, con la recordada final ante Francia que se definió en penales tras el cabezazo de Zidane a Materazzi. Italia llega al Mundial 2026 sin haber clasificado a Qatar 2022, cargando la presión de ese antecedente.

4. Argentina — 3 títulos

Argentina es uno de cuatro países en ganar al menos tres Mundiales de fútbol. Sus coronas: 1978 (Argentina), 1986 (México) y 2022 (Qatar). El título de 1978, levantado por Daniel Passarella en el estadio Monumental de Buenos Aires, fue el primero. El de 1986, con Maradona como protagonista absoluto del Gol del Siglo y la Mano de Dios en el Azteca, es el más mítico. El de 2022, con Lionel Messi en su cúspide absoluta y la victoria en penales sobre Francia, fue el más emocionante. Argentina llega al Mundial 2026 como vigente campeona del mundo y con Messi en su último baile mundialista, buscando un bicampeonato que ningún país ha conseguido desde Francia en 1998 y 2002.

5. Francia — 2 títulos

Sus coronas: 1998 (Francia) y 2018 (Rusia). La primera, en casa, con Zidane marcando dos goles de cabeza en la final ante Brasil, fue el título que convirtió a Francia en potencia mundial y que consolidó el modelo del fútbol multicultural como seña de identidad de Les Bleus. La segunda, en Rusia 2018, con Mbappé convirtiéndose a los 19 años en el segundo jugador más joven en marcar en una final de Copa del Mundo tras Pelé. Francia llega al Mundial 2026 como una de las grandes favoritas al título, con el plantel más profundo y talentoso de Europa.

5. Uruguay — 2 títulos

Sus coronas: 1930 (Uruguay) y 1950 (Brasil). Uruguay fue el primer campeón de la historia, levantando el trofeo en el estadio Centenario de Montevideo el 30 de julio de 1930 ante Argentina. Su segundo título es conocido como el "Maracanazo": en 1950, en el famoso Maracaná, Brasil —que fue sede de la Copa por primera vez— fue derrotado por Uruguay por 2-1, de remontada, dejando a más de 170.000 personas en completo silencio. Uruguay lleva 76 años sin levantar una Copa del Mundo, la racha más larga entre los países que han sido campeones. Llega al Mundial 2026 bajo las órdenes de Marcelo Bielsa, con hambre de historia.

7. Inglaterra — 1 título

Su corona: 1966 (Inglaterra). Los inventores del fútbol ganaron su único Mundial en casa, en el estadio de Wembley, el 30 de julio de 1966, venciendo 4-2 a Alemania en la prórroga. Geoff Hurst marcó un hat-trick en esa final, el único en la historia de una final mundialista. Desde entonces, Inglaterra acumula 60 años sin un segundo título: subcampeonatos, semifinales y cuartos de final se han repetido en cada edición. Llega al Mundial 2026 con Jude Bellingham como gran figura y con la generación más talentosa de las últimas décadas.

7. España — 1 título

Su corona: 2010 (Sudáfrica). España aprovechó en su máximo esplendor a su generación dorada: tras ganar la Euro 2008, se llevó el Mundial de Sudáfrica 2010 de la mano del gol de Andrés Iniesta en la prórroga frente a Países Bajos, cuando el partido parecía ir a penales. Fue el primer Mundial ganado por una selección europea fuera de Europa. España llega al Mundial 2026 como vigente campeona de Europa, con Lamine Yamal y Pedri como referentes de una nueva generación que sueña con la segunda estrella.

El ranking histórico de campeones mundiales

Brasil — 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

— 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Alemania — 4 títulos (1954, 1974, 1990, 2014)

— 4 títulos (1954, 1974, 1990, 2014) Italia — 4 títulos (1934, 1938, 1982, 2006)

— 4 títulos (1934, 1938, 1982, 2006) Argentina — 3 títulos (1978, 1986, 2022)

— 3 títulos (1978, 1986, 2022) Francia — 2 títulos (1998, 2018)

— 2 títulos (1998, 2018) Uruguay — 2 títulos (1930, 1950)

— 2 títulos (1930, 1950) Inglaterra — 1 título (1966)

— 1 título (1966) España — 1 título (2010)

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver los 104 partidos completos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá 30 partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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