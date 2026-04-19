Ley 40 horas: Esta es la fecha en que se restan horas a la jornada laboral 

19 abr. 2026 - 12:00 hrs.

En abril del año 2024 entró en vigor la Ley N° 21.561, popularmente conocida como la "Ley de 40 Horas", con la cual se reduce gradualmente la jornada laboral de los trabajadores del país.

En dicha ocasión, la reducción obligatoria consideró solo una hora menos a la semana, por lo que se pasó de 45 a las 44 horas semanales de trabajo que se aplican hoy en día.

La ley entrará completamente en régimen en abril de 2028; sin embargo, para este año 2026 habrá una reducción de dos horas más para todos los trabajadores a quienes aplica la normativa.

¿Cuándo se reducirá la jornada laboral?

La nueva reducción de la jornada laboral, de 44 a 42 horas, se producirá el próximo domingo 26 de abril, justo dos años después de que comenzó a aplicarse la ley.

Tras esto, la siguiente reducción de jornada, desde las 42 a las 40 horas, ocurrirá el miércoles 26 de abril de 2028, quedando la ley en plena vigencia cuatro años después de su implementación.

La ley aprobada en el Gobierno de Gabriel Boric (FA) tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores y sus familias. Sin embargo, la actual administración de José Antonio Kast señaló que, pese a que no echará atrás su implementación, sí revisarían detalles de su aplicación.

En concreto, estas revisiones se hicieron públicas el pasado viernes, con dos dictámenes de la Dirección de Trabajo (DT) que hacen referencia a la distribución diaria de la reducción de jornada y a una "flexibilización" respecto a los trabajadores que pueden quedar excluidos (Artículo 22).

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