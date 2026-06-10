La nueva empresa de emisión de tarjetas de prepago que fue aprobada en Chile

10 jun. 2026 - 18:45 hrs.

¿Qué pasó?

El mercado de los medios de pago sigue expandiéndose en Chile. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) autorizó a Pomelo para operar como emisor de tarjetas de prepago no bancarias, una decisión que podría facilitar la llegada de nuevos actores y productos financieros al país.

Hasta ahora, la compañía se desempeñaba principalmente como procesador de pagos en el mercado chileno. Sin embargo, con esta nueva licencia podrá emitir tarjetas de pago con provisión de fondos y ofrecer su infraestructura tecnológica a empresas que busquen lanzar soluciones de prepago sin necesidad de obtener una autorización propia.

¿Qué cambia con la autorización otorgada por la CMF?

La licencia permitirá que otras empresas puedan emitir tarjetas de prepago utilizando la infraestructura y el respaldo regulatorio de Pomelo.

En la práctica, esto significa que una fintech o compañía interesada en ofrecer una tarjeta prepago podrá apoyarse en la plataforma tecnológica y en la autorización regulatoria de la empresa, reduciendo significativamente los tiempos y costos asociados al proceso.

"Esto cambia el juego para todas las empresas que quieren operar en el mercado chileno, ya que no necesitan armar equipos de compliance o esperar e invertir años en autorizaciones. Nosotros nos ocupamos de lo regulatorio mientras ellos se enfocan 100% en su producto", explicó Santiago Witis, Country Manager de Pomelo en Chile.

Un paso más para el crecimiento de las fintech

Con la autorización obtenida en Chile, la compañía completó las licencias regulatorias necesarias para operar en todos los mercados de América Latina donde actualmente mantiene presencia.

La estrategia apunta a facilitar el desarrollo de nuevos productos financieros digitales, en un contexto donde las soluciones de pago y las billeteras electrónicas continúan ganando terreno frente a los medios tradicionales.

De esta manera, empresas de distintos sectores podrán acelerar el lanzamiento de tarjetas de prepago para sus clientes sin tener que desarrollar desde cero toda la estructura tecnológica y regulatoria exigida por la normativa.

La advertencia que realizó la CMF

Junto con aprobar la licencia, la Comisión para el Mercado Financiero estableció una serie de obligaciones para la compañía.

Entre ellas, destacó que tanto en la oferta de las tarjetas como en los servicios asociados deberá quedar claramente identificado quién es el emisor autorizado por el regulador.

Lo anterior cobra especial relevancia considerando que las tarjetas podrán ser comercializadas a través de plataformas pertenecientes a otras empresas que no necesariamente están bajo supervisión directa de la CMF.

Según indicó el organismo, el objetivo es que los usuarios comprendan claramente qué entidad es responsable del producto financiero que están contratando y cuál es la institución autorizada para captar fondos del público.

¿Qué son las tarjetas de prepago?

Las tarjetas de prepago permiten realizar compras y pagos utilizando fondos cargados previamente por el usuario, sin necesidad de contar con una cuenta corriente o una línea de crédito asociada.

Este tipo de productos se ha popularizado durante los últimos años debido a su facilidad de uso, el control de gastos que ofrecen y su integración con aplicaciones digitales, billeteras electrónicas y servicios financieros innovadores.

La llegada de nuevos emisores al mercado podría ampliar la oferta disponible para los consumidores y aumentar la competencia dentro de la industria de pagos digitales en Chile.

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