"Me decidí a vivir cómo si no tuviera dinero": migrante en Estados Unidos revela claves para reunir 100 mil dolares

11 may. 2026 - 08:15 hrs.

La migrante colombiana Angie Urrego aseguró que logró ahorrar más de 100 mil dólares en apenas cuatro años gracias a una estrategia basada en disciplina financiera extrema, múltiples empleos y reducción total de gastos innecesarios.

A través de un video publicado en TikTok, explicó cómo pasó de estar endeudada y agotada a reunir un patrimonio que hoy inspira a otros migrantes en Estados Unidos.

De la crisis a la educación financiera

Urrego contó que cuando llegó al estado de Utah dedicó gran parte de su dinero a viajar y disfrutar, por lo que durante su primer año no logró ahorrar.

Sin embargo, la situación cambió cuando comenzó a sentirse cansada y con deudas acumuladas, fue entonces cuando decidió “vivir como si no tuviera dinero”, reduciendo gastos al mínimo.

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¿Qué hizo la mujer para ahorrar dinero?

La joven optó por alquilar una habitación compartida , dejó de salir a restaurantes, suspendió los envíos de dinero y eliminó gastos personales, por lo que, con dos trabajos que le pagaban alrededor de 10 dólares por hora, generaba unos 2.300 dólares mensuales, su nuevo estilo de vida la llevó a gastar solo 1.300 dólares y conseguía ahorrar cerca de 1.000 dólares al mes durante el primer año.

, dejó de salir a restaurantes, suspendió los envíos de dinero y eliminó gastos personales, por lo que, con dos trabajos que le pagaban alrededor de 10 dólares por hora, generaba unos 2.300 dólares mensuales, su nuevo estilo de vida la llevó a gastar solo 1.300 dólares y conseguía ahorrar cerca de 1.000 dólares al mes durante el primer año. En el segundo año consiguió empleos mejor pagados y aumentó sus ingresos mensuales a más de 3.000 dólares; aun así, mantuvo gastos bajos para continuar ahorrando. También reveló que tuvo dificultades para acceder a mejores oportunidades laborales debido a que no hablaba inglés, por lo que decidió estudiar el idioma para mejorar sus opciones de empleo.

y aumentó sus ingresos mensuales a más de 3.000 dólares; aun así, mantuvo gastos bajos para continuar ahorrando. También reveló que tuvo dificultades para acceder a mejores oportunidades laborales debido a que no hablaba inglés, por lo que decidió estudiar el idioma para mejorar sus opciones de empleo. Durante el tercer año se mudó a Florida y elevó sus ingresos hasta 4.500 dólares mensuales.

y elevó sus ingresos hasta 4.500 dólares mensuales. En el cuarto año alcanzó ganancias de 5.000 dólares al mes y logró ahorrar hasta 3.500 mensuales.

Sumando todo el proceso, terminó acumulando aproximadamente 104.000 dólares en cuatro años gracias a su estrategia de austeridad y trabajo constante.

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