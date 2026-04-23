Jaime Leyton advierte posible "Súper Niño": Llama a prepararse ante probabilidad de lluvias

23 abr. 2026 - 08:37 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo análisis meteorológico proyecta cambios en las condiciones climáticas para los próximos meses, especialmente en relación con el fenómeno del "Súper Niño".

En ese contexto, el meteorólogo Jaime Leyton en su informe para Meganoticias Amanece, advirtió que se podría presentar El Niño, lo que aumentaría la probabilidad de precipitaciones, especialmente durante los meses de primavera.

Esto sumaria consistencia a un reporte realizado a principios de abril, cuando un informe de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) confirmó el fin del fenómeno de La Niña y anticipó una transición hacia El Niño durante el invierno en el hemisferio sur del planeta.

De acuerdo a la actualización, existe un 60% de chances de que El Niño se desarrolle entre mayo y julio, cifra que aumenta a un 80% para el trimestre junio, julio y agosto.

Efectos de la temperatura del océano Pacífico en nuestro país

Según explicó Leyton, este escenario se relaciona con anomalías en la temperatura del mar que podrían superar los 2 grados, umbral que anticipa la presencia de un evento climático de mayor intensidad.

“¿Cuando se habla de Súper Ñiño? Cuando hay más de 2 grados de anomalía, es decir, el océano está más caliente en 2 grados en total. Ya para junio se proyecta 1,5 grados, lo que ya nos deja con un Ñiño fuerte”, indicó.

En esa línea, detalló que durante la primavera el fenómeno podría intensificarse, dando paso a un fenómeno de mayor magnitud, indicando que se espera "desde la primavera en adelante un Súper Ñiño muy fuerte”, agregó.

El meteorólogo también hizo referencia a años anteriores en que se registraron condiciones similares, tales como 1982, 1983 y 1997.

Llamado a prepararse ante lluvias

De acuerdo con la proyección, existe una alta probabilidad de que el fenómeno de El Niño conlleve un aumento de las precipitaciones durante los meses que vienen.

“Hay una altísima probabilidad de que eso suceda, así que prepárese en el amplio sentido de la palabra, reparando su casa”, señaló.

En ese contexto, también apuntó a la necesidad de preparación a nivel institucional y ciudadano, considerando posibles lluvias intensas en el futuro. “Para los municipios también que se preparen con medidas, el tema de los alcantarillados (…) y a cooperar cuando haya lluvias intensas”, sostuvo.

Finalmente, el especialista planteó que este escenario podría extenderse incluso hacia fechas festivas. “Hay una probabilidad alta de que eso suceda (…) más o menos esas festividades por los valores que está alcanzando la temperatura superficial del mar proyectadas para esa fecha”, afirmó.

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