"Cuota Pizarro": Funcionarios de La Pintana denuncian descuentos de sueldo para financiar campañas y viajes de alcaldesa

22 abr. 2026 - 12:27 hrs.

¿Qué pasó?

Surgen denuncias contra la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, luego que exfuncionarios municipales aseguraran que se les habría solicitado entregar parte de sus sueldos para financiar campañas políticas y viajes vinculados a la jefa comunal.

Los antecedentes fueron dados a conocer por el medio Reportea y luego expuestos en Mucho Gusto, donde se indicó que existen al menos cinco testimonios de extrabajadores y funcionarios que habrían declarado ante la Fiscalía Metropolitana Sur.

Según los relatos, los montos eran entregados directamente o depositados en la cuenta del entonces jefe de gabinete de la alcaldesa, en un mecanismo denominado como la "Cuota Pizarro".

Exfuncionarios acusan descuentos y aportes en efectivo

Entre quienes hicieron pública la denuncia aparece Daniela Alvarado, excoordinadora de comunicaciones del Departamento de Educación comunal entre 2018 y 2022.

La exfuncionaria aseguró en sus redes sociales que al menos tres veces les solicitaron dinero para financiar la candidatura de la alcaldesa y que el monto variaba según el sueldo de cada funcionario.

Otro testimonio corresponde a Claudio Espinoza, exdirector ejecutivo de la Corporación Cultural de la comuna, quien presentó una querella contra el exjefe de gabinete. Según su versión, se le pidieron $200 mil para costear un viaje de la alcaldesa a Alemania. Posteriormente, afirmó haberse enterado de que esa actividad ya contaba con financiamiento de la OCDE.

Alcaldesa descarta responsabilidad directa

Consultada durante una sesión del concejo municipal realizada el pasado 14 de abril, Claudia Pizarro tomó distancia de las acusaciones y sostuvo que se trata de un conflicto entre terceros.

"Una querella que hay entre un exfuncionario y un funcionario nuestro, es un problema entre ellos. Yo no me voy a hacer cargo, porque a mí no me alude", señaló.

Además, afirmó que los viajes cuestionados correspondían a invitaciones institucionales con financiamiento externo. "Cada persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario (...) Esta invitación es formal, es institucional y es de carácter internacional, financiada íntegramente", sostuvo la alcaldesa.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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