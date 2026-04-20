Servel da a conocer nueva distribución de escaños para la Cámara de Diputados: Revisa las regiones que ganan y pierden
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
El Servicio Electoral (Servel) oficializó una nueva redistribución de los 155 escaños de la Cámara de Diputadas y Diputados, modificando el número de representantes que tendrá cada distrito electoral de cara a las próximas elecciones parlamentarias de 2029.
El ajuste se realizó utilizando los datos del Censo 2024, tal como establece la ley, que obliga a revisar la asignación de cupos cada diez años según la población de cada zona del país. Ningún distrito puede elegir menos de 3 ni más de 8 diputados.
Regiones que ganan representación
Entre los principales cambios aparece la Región Metropolitana, que suma escaños y deja a los distritos 8, 9, 10, 11, 12 y 14 con el máximo legal de 8 representantes.
También aumenta su representación Antofagasta, que pasa de 5 a 6 diputados en el Distrito 3; Coquimbo sube de 7 a 8 en el Distrito 5; y Biobío incrementa de 5 a 6 en el Distrito 21.
Las zonas que pierden cupos
En contraste, varias regiones verán reducida su presencia en la Cámara. Atacama registra la caída más importante, pasando de 5 a 3 escaños en el Distrito 4.
También pierden representación Los Ríos en el distrito 24°, que pasa de 5 a 3 escaños, además de O’Higgins, Maule, Ñuble, La Araucanía y Los Lagos, que reducen un cupo en distintos distritos.
Las regiones que mantienen sus actuales niveles de representación son Arica y Parinacota, con 3 cupos; Tarapacá con 3; Valparaíso con 16; Aysén con 3; y Magallanes, con 3 escaños.
¿Desde cuándo regirá?
La nueva distribución entrará en vigencia para las elecciones parlamentarias de 2029, aunque existe un plazo de cinco días hábiles para presentar reclamaciones ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
El detalle de escaños región por región
Si sumamos la distribución de todos los distritos, así quedará conformada la Cámara de Diputadas y Diputados a nivel regional tras los cambios del Servel:
- Arica y Parinacota: Mantiene sus 3 escaños.
- Tarapacá: Mantiene sus 3 escaños.
- Antofagasta: Sube de 5 a 6 escaños.
- Atacama: Baja de 5 a 3 escaños.
- Coquimbo: Sube de 7 a 8 escaños.
- Valparaíso: Mantiene sus 16 escaños totales (suma de sus dos distritos).
- Metropolitana: Es la zona que más suma, pasando de 47 a 54 escaños en total.
- O'Higgins: Baja de 9 a 8 escaños totales.
- Maule: Baja de 11 a 10 escaños totales.
- Ñuble: Baja de 5 a 4 escaños.
- Biobío: Sube de 13 a 14 escaños totales.
- La Araucanía: Baja de 11 a 9 escaños totales.
- Los Ríos: Baja de 5 a 3 escaños.
- Los Lagos: Baja de 9 a 8 escaños totales.
- Aysén: Mantiene sus 3 escaños.
- Magallanes: Mantiene sus 3 escaños.
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