Sistema frontal deja lluvias en Santiago: Jaime Leyton revela hasta qué hora lloverá en la capital

20 abr. 2026 - 09:20 hrs.

¿Qué pasó?

La jornada de este lunes comenzó con precipitaciones en la Región Metropolitana, en el marco de un sistema frontal que afecta a la zona central del país.

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, detalló en su informe para Meganoticias Amanece cómo será el desarrollo de las lluvias en Santiago, señalando que el periodo más intenso se concentrará durante la mañana y hasta la hora de almuerzo.

¿A qué hora lloverá más fuerte?

De acuerdo a lo informado, durante las primeras horas del día se registrarán precipitaciones intermitentes que se extenderán hasta cerca de las 10 de la mañana. Posteriormente, entre las 10:00 y la 13:00 horas, se espera una mayor intensidad de las lluvias en la capital.

Se proyecta que caigan entre 6 y 7 milímetros de lluvia en la RM, mientras que en el centro de Santiago se estima una acumulación cercana a los 4 milímetros.

Sobre el nivel de agua que caerá en la región, Jaime Leyton señaló que "van a ser débiles a regulares. No completamente débiles, regulares significa más de 3 milímetros y menos de 10".

¿Hasta qué hora va a llorar?

Según lo informado por Leyton, "esta condición se mantiene hasta eso de las tres de la tarde, cuatro de la tarde en el sector oriente".

El meteorólogó indicó que en sectores de la precordillera las precipitaciones podrían extenderse hasta aproximadamente hasta 17:00 horas.

La jornada además estará marcada por bajas temperaturas, con una máxima cercana a los 15°C y presencia de viento.

Todo sobre El Tiempo