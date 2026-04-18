¿Lloverá en Santiago este domingo?: Alejandro Sepúlveda entrega pronóstico del tiempo y las ciudades donde caerán precipitaciones

18 abr. 2026 - 13:48 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para el país y puso énfasis en las precipitaciones que van a llegar a la Región Metropolitana en las próximas jornadas.

Pero no solo lloverá en Santiago, ya que el comunicador explicó que mañana "lloverá en San Fernando, Santa Cruz, Curicó, Talca y puede que en la noche toque una gotita en Rancagua".

¿Cuándo llovería en Santiago y cuántos mm caerían?

El periodista especializado en meteorología señaló que para este domingo "está la probabilidad de chubascos en sectores precordilleranos, San José de Maipo, Farellones, de ahí hacia arriba. Tipo 18:00 horas, no descarto que algunas gotitas puedan salpicar lo alto de Las Condes y Lo Barnechea".

El panorama cambia completamente para el lunes, día en que las temperaturas alcanzarán una máxima de 16° y en que las lluvias estarán presentes.

"La ventana de precipitaciones para Santiago es entre las 08:00 y las 20:00, en esas 12 horas está la probabilidad de precipitaciones débiles", detalló el periodista especializado en meteorología, recordando que puede ocurrir que llueva en algunas comunas y en otras no.

Respecto a cuántos milímetros (mm) de agua caerían, Sepúlveda adelantó que serían "entre 4 y 8 mm".

"Habrá sectores de la región que van a superar los 10, pero siempre hacia la cordillera y precordillera", concluyó el comunicador.

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