Vuelven las lluvias a Santiago: En este día llegarían las precipitaciones, según portales del tiempo

18 abr. 2026 - 11:12 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo con los pronósticos del tiempo, se espera que las precipitaciones vuelvan a la Región Metropolitana en la jornada de este domingo y el lunes, luego de que el viernes pasado se registraran chubascos en algunos puntos de la ciudad.

En un momento se habló de que caerían cerca de 10 milímetros (mm) de agua, pero esa cifra ha ido cambiando según algunos portales.

¿Qué día llovería en Santiago?

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile, las primeras gotas llegarían a Santiago durante la noche de este domingo, instancia en la que se registrarían cielos cubiertos y chubascos aislados, fenómeno que se extendería hasta la madrugada del lunes 20 de abril.

Por su parte, el prestigioso centro meteorológico noruego YR prevé que las precipitaciones llegarían en la mañana del lunes 20 de abril, alrededor de las 07:00 de la mañana.

Según YR, las lluvias se darían en diferentes momentos del día, pero concluirían alrededor de las 18:00 horas. En total, caerían 7,1 mm de agua.

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