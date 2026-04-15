¿Vuelve la lluvia a Santiago?: Anuncian posibles precipitaciones en algunos sectores de la capital

15 abr. 2026 - 09:21 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista de Meganoticias especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, se refirió al pronóstico de lluvias para la Región Metropolitana, anunciando posibles precipitaciones durante esta semana en algunos sectores de Santiago.

¿Cuándo llovería y en qué sectores de Santiago?

Para este miércoles se espera una máxima de 28° en el centro de la capital, con un cielo despejado. "Habrá sectores que pueden rondar los 30° en la Región Metropolitana", comenzó señalando el experto.

Ya el jueves 16 de abril, el tiempo comienza a cambiar: el cielo variará de parcial a cubierto en la tarde, con extremas de 9 y 25°.

Y en la madrugada del viernes, después de la medianoche y hasta más o menos las 07:00 horas, "está la probabilidad de algunas gotitas en sectores de Santiago", anunció Sepúlveda.

El periodista indicó que San Bernardo y sectores del sur y del poniente se podrían ver afectados, pero aclaró que se trata de un "salpiconcito, así como que alguien va a decir 'oye, aquí está cayendo una gota, acá no está cayendo nada'". Después el cielo se volverá a abrir, precisó.

Posibles lluvias el fin de semana

Sin embargo, el fin de semana el fenómeno se podría volver a repetir. "El sábado regresa la probabilidad de chubascos en la cordillera durante la tarde", agregó.

"¡Y ojo de domingo a lunes, que podrían caer unos goterones en Santiago", informó, aunque hizo la salvedad de que "serían chubascos débiles, de menor cuantía".

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