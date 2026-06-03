Caso Cathy Barriga: Juicio se retrasa nuevamente y preparación queda fijada para octubre

03 jun. 2026 - 20:26 hrs.

¿Qué pasó?

Por segunda vez en lo que va del año, la audiencia de preparación del juicio oral contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, fue aplazada tras una solicitud presentada por su defensa.

La resolución fue adoptada por el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, que acogió parcialmente la petición de la Defensoría Penal Pública y fijó una nueva fecha para la audiencia de preparación de juicio oral: el próximo 7 de octubre.

Con esta decisión, el proceso judicial vuelve a sufrir un retraso. Inicialmente, la audiencia estaba programada para el 4 de agosto de este año.

¿Por qué se aplazó nuevamente el juicio de Cathy Barriga?

La solicitud fue presentada por la nueva defensa de la exjefa comunal, que argumentó la necesidad de revisar en profundidad los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa.

Según expuso el equipo defensor, el reciente cambio de abogados hace necesario un nuevo análisis de la documentación reunida por el Ministerio Público y de los antecedentes que sustentan las acusaciones por presuntos delitos de corrupción.

"El volumen de información que tiene la carpeta de investigación es muy amplio. Todos sabemos que un porcentaje relevante es información que al final no va a tener relevancia, pero para llegar a la información que tiene relevancia hay que leer o estudiar el 100% de la información", señaló la defensa.

La Defensoría Penal Pública incluso había solicitado que la preparación del juicio oral se postergara hasta marzo de 2027, petición que finalmente fue rechazada por el tribunal.

Fiscalía cuestiona nueva postergación

La decisión no fue bien recibida por el Ministerio Público, que se opuso a la solicitud argumentando que todos los antecedentes de la investigación ya fueron puestos a disposición de la defensa.

Desde la Fiscalía Oriente sostuvieron que los procesos judiciales deben desarrollarse de manera eficiente y dentro de plazos razonables.

“El Ministerio Público se opuso, ya que se han cumplido a cabalidad todas las obligaciones por parte de la Fiscalía de poner a disposición de las defensas todos los antecedentes de investigación y de promover la realización del juicio lo más rápido y eficiente posible”, indicó la fiscal de Alta Complejidad, Constanza Encina.

No obstante, valoraron que el tribunal solo acogiera una prórroga acotada y no la extensión solicitada originalmente por la defensa.

“Se acogió la solicitud de la Defensoría Penal Pública, pero solo respecto de un plazo acotado de tiempo que parezca prudente para poder revisar los antecedentes de investigación por esta nueva defensa. Y se fijó la audiencia de preparación del juicio oral, que esperamos que se realice en esta oportunidad”, agregó.

Caso continúa avanzando hacia el juicio oral

De esta forma, el caso de Cathy Barriga suma un nuevo retraso judicial, mientras la Fiscalía mantiene su expectativa de que la causa avance durante este año hacia las siguientes etapas procesales.

Actualmente, la exalcaldesa de Maipú cumple la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno mientras continúa el desarrollo de la investigación en su contra.