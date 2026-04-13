Alerta meteorológica: DMC advierte por tormentas eléctricas debido a la "baja segregada" en una región del país

13 abr. 2026 - 22:05 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta de "tormentas eléctricas" para zonas de una región del país que está siendo afectada por la "baja segregada".

Alerta de tormentas eléctricas

El organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que la alerta está vigente entre la noche de este lunes 13 y la mañana del martes 14 de abril en sectores de la región de Atacama.

En específico, las zonas afectadas por tormentas eléctricas en esta región son: Litoral, Cordillera Costa y sectores de valles, Pampa y Precordillera.

Cabe recordar que en el norte del país hay vigentes otras dos alertas meteorológicas debido a la "baja segregada". Una de estas es por lluvias "en corto período de tiempo" y la otra por "viento moderado a fuerte".

Además, la Seremi de Educación de la región de Atacama decidió suspender preventivamente las clases en colegios y jardines infantiles de sectores rurales de dos comunas debido al mismo fenómeno meteorológico.

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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