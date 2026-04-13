Emiten alertas por "baja segregada": DMC advierte por lluvias de hasta 20 mm en corto período de tiempo y viento de hasta 100 km/h

13 abr. 2026 - 15:20 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos alertas relativas a la "baja segregada" en el norte del país, lo que dejará vientos intensos y lluvias "en corto período de tiempo" en las zonas afectadas de dos regiones.

Viento moderado a fuerte

La alerta por "viento moderado a fuerte" estará vigente entre la madrugada y la noche de mañana martes 14 de abril en la Cordillera de la Costa y la Cordillera de Los Andes de la región de Antofagasta.

La intensidad del fenómeno estaría entre 80 y 100 km/h y además la DMC advirtió sobre la posibilidad de "desarrollo de viento blanco".

Lluvias de hasta 20 mm "en corto período de tiempo"

En cuanto a la alerta de "precipitaciones moderadas a fuertes en corto período de tiempo", el organismo indicó que su vigencia es entre la noche de este lunes 13 y la mañana del martes 14 de abril en sectores de Antofagasta y Atacama.

Región de Antofagasta

Litoral: 2-6 mm .

. Cordillera Costa: 3-9 mm .

. Pampa: 3-9 mm.

Región de Atacama

Litoral: 8-12 mm .

. Cordilllera Costa y sectores de valles: 8-15 mm .

. Pampa: 8-15 mm .

. Precordillera: 10-20 mm.

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

Todo sobre Megatiempo