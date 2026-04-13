"Ya se están formando nubes de tormenta": Alejandro Sepúlveda por "alerta" de Meteorología en sectores del norte del país

13 abr. 2026 - 16:05 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, entregó detalles del pronóstico de lluvias y tormentas que se esperan en algunas regiones de la zona norte en las próximas horas.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

El experto advirtió que existe preocupación por las lluvias que se registrarán en el sur de la región de Antofagasta y gran parte de la región de Atacama, en donde hay una alerta vigente.

Según explicó, el fenómeno responde a una "baja segregada", que es descrita como una "masa de aire frío que, al interactuar con la humedad, el calor y la geografía, genera nubosidad activa".

Sepúlveda detalló que esta nubosidad "empezará a agrandarse" y provocará precipitaciones en sectores cordilleranos y precordilleranos durante la tarde, intensificándose en la noche.

De hecho, señaló que "ya se están formando nubes de tormenta" hacia zonas interiores como El Salvador y Potrerillos, lo que anticipa chubascos durante la jornada.

El periodista insistió en que el fenómeno afectará principalmente el sur de Antofagasta y gran parte de Atacama. Mientras la capital de la primera región quedaría "en el margen" con posibles lloviznas, localidades como Taltal, Chañaral, Copiapó y Vallenar sí recibirán precipitaciones más relevantes.

¿A qué hora se registrarán las lluvias?

Sobre el horario, indicó que las lluvias comenzarían "después de las 21 o 22 horas" y se extenderían hasta la mañana del martes, replegándose luego hacia la cordillera.

Además, remarcó un factor crítico: la isoterma alta, sobre los 3.500 metros, lo que eleva el riesgo en zonas con suelos poco aptos para absorber agua.

"La característica es que son chubascos intensos en breves lapsos. Es decir, puede caer una buena nubada en Paipote y no en Copiapó. No es una lluvia homogénea, uniforme. Sino que se van presentando por zonas", explicó.

En esa línea, citando datos de la Dirección Meteorológica de Chile, advirtió que “el tema de estos montos es que pueden caer en media hora”, lo que podría generar crecidas de quebradas y remociones en masa.

¿Cuánta agua podría caer?

Según la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan entre 8 y 15 milímetros de agua en la región de Atacama. "El tema de estos montos es que pueden caer en media hora", aclaró.

El periodista comentó que, a raíz de la intensidad, se puede producir activación de quebradas, remociones en masa y aumento del caudal de los ríos.

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