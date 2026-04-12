Meteorólogo de Megatiempo anuncia lluvias, tormentas eléctricas y vientos intensos por "baja segregada" en el norte

12 abr. 2026 - 17:03 hrs.

¿Qué pasó?

En su reporte de este domingo para Meganoticias Actualiza, el meteorólogo de Megatiempo, José Bolbarán, detalló los efectos que tendrá la "baja segregada" en el norte del país, condición que podría dejar lluvias, tormentas eléctricas e intensos vientos en zonas de dos regiones.

"Baja segregada" se acerca al norte del país

El profesional explicó que una "baja segregada" es "el mismo fenómeno que nosotros tuvimos acá (en el centro del país) en el verano y que también dejó precipitaciones muy intensas en Maipú, para que lo puedan recordar; se está configurando esta condición para la zona norte del país".

De acuerdo a la imagen satelital, "en la zona norte podemos observar nubosidad baja principalmente, pero nada más", por lo que nace la interrogante sobre cómo se generarán las lluvias en esa parte del país.

Ante esto, Bolbarán explicó que en la zona hay "una burbuja de aire frío que se desplazó desde el sur hacia el norte" y que "como en la zona norte tenemos aire más cálido, este aire frío viene a inestabilizar todo este sector".

"Por tanto, (...) entre las regiones de Atacama y Antofagasta, probablemente en la madrugada del día martes, principalmente a finales del día lunes, tengamos posibilidad de precipitaciones en Copiapó, en Vallenar, Chañaral, en parte de la zona sur de la región Antofagasta, y que se va a desplazar también hacia el sector cordillerano", sostuvo sobre las posibles lluvias en el norte.

"Al ser una baja segregada, primero hablamos de estas dos regiones bien acotadas, lo que no quiere decir que llueva de forma uniforme en todas esas regiones, sino que más bien se pueden generar precipitaciones en algunos sectores y en otros no, como era lo que le explicaba recién de lo que pasó en Santiago en este verano", indicó.

Tras esto, el profesional advirtió que "también vienen asociadas probables tormentas eléctricas, porque la nubosidad que está asociada a una baja segregada es de mucho desarrollo vertical, y que cuando se encuentra con la orografía también se va alimentando y puede generar tormentas eléctricas y también vientos intensos".

"Hay que prestar atención a cómo se va desarrollando este fenómeno; también son bastante erráticos, pero ya los modelos son consistentes y tenemos que estar atentos a lo que pueda ocurrir en estas regiones para la madrugada del martes", cerró al respecto.

¿Lluvias en Santiago?

Respecto a posibles lluvias en la capital, José Bolbarán sostuvo que "no tenemos lluvias todavía en la zona central y específicamente tampoco en Santiago, y de este fin de semana más bien fresco, que partió con algunas lloviznas el día viernes, sábado en la mañana, hoy nublado nuevamente, tenemos un repunte, un alza en las temperaturas para mañana lunes".

"Lo otro interesante desde el punto de vista meteorológico es el sistema frontal que está en la zona austral del país, un sistema frontal que está afectando o que va a afectar, bien digo, a la región de Magallanes y a la región de Aysén", dijo sobre el otro sector del país en donde se esperan lluvias.

Este frente iniciaría al finalizar el lunes o en la madrugada del martes, pudiendo llegar incluso a la región de Los Lagos, con "viento bastante intenso, 60, 80 kilómetros por hora, hasta 100 kilómetros por hora en rachas, principalmente en la región de Aysén el día lunes".

"El día martes en la madrugada también en la región de Los Lagos, en Chiloé el día lunes también, rachas de 70, 80 kilómetros por hora, así que es un frente bien activo con bastantes precipitaciones y viento muy intenso, que llegaría hasta La Araucanía y parte sur de la región del Biobío a eso del día martes", finalizó.

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