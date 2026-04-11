Rachas de hasta 100 km/h: Emiten aviso por "frente frío" que dejará tres días de intensos vientos en zonas de tres regiones

11 abr. 2026 - 14:21 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por "viento normal a moderado" que afectará durante tres días y con rachas de hasta 100 km/h a zonas de tres regiones del país.

Rachas de viento de hasta 100 km/h

De acuerdo al organismo, el aviso se originó debido a un "frente frío" que se hará presente con intensos vientos entre la mañana del domingo 12 y la mañana del martes 14 de abril.

En específico, esta condición se registrará en el Litoral de La Araucanía; Litoral, Chiloé y Litoral Interior de la región de Los Lagos; y la zona Insular Norte, Insular Sur y Cordillera Austral Sur de Aysén.

Estas son las intensidades del viento expresadas en km/h, según los datos reportados por la DMC:

Región de La Araucanía

Litoral: 40-60 (martes 14).

Región de Los Lagos

Litoral: 40-60 - racha 70 (martes 14).

(martes 14). Chiloé: 40-60 - racha 70 (lunes 13) y 60-80 (martes 14).

(lunes 13) y (martes 14). Litoral Interior: 40-60 - racha 70 (martes 14).

Región de Aysén

Insular Norte: 40-60 - racha 80 (lunes 13) y 40-60 - racha 80 (martes 14).

(lunes 13) y (martes 14). Insular Sur: 60-80 - racha 100 (lunes 13).

(lunes 13). Cordillera Austral Sur: 60-80 - racha 100 (domingo 12) y 60-80 - racha 100 (lunes 13).

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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