"Se va a tornar muy otoñal en Santiago": Jaime Leyton adelanta probabilidad de precipitaciones este fin de semana

10 abr. 2026 - 10:12 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de una jornada de viernes marcada por una mañana fría y con presencia de neblina en Santiago, ahora la atención está puesta en la posibilidad de lluvias para este fin de semana en la capital.

Así lo adelantó el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, quien explicó que existe la probabilidad para este sábado, en lo que sería un cambio hacia condiciones más otoñales en la Región Metropolitana.

Probabilidad de lluvia para la madrugada del sábado

El experto explicó que en los próximos días "se va a tornar muy otoñal en Santiago y hay una probabilidad de que caigan algunas precipitaciones en la madrugada del sábado".

"Hay probabilidades. Va a haber algunas gotitas en la madrugada", explicó, apuntando a que se trataría de un evento débil, pero que marca un cambio en las condiciones del tiempo.

En esa línea, indicó que las temperaturas seguirán a la baja y que ya "muy difícilmente vamos a tener días de alta temperatura", consolidando la transición hacia el otoño.

Neblina marcó el inicio de la jornada en Santiago

Durante la mañana de este viernes, Santiago amaneció cubierto por una densa neblina que redujo la visibilidad en distintos sectores de la capital.

Según explicó el propio Jaime Leyton, esta condición se mantendrá durante gran parte de la mañana debido a factores en altura que refuerzan la nubosidad, en una jornada que no superará los 22°C.

Invierno podría ser más lluvioso de lo normal

En el mismo contexto, el especialista adelantó que se proyecta un invierno con más precipitaciones de lo habitual en la zona central.

"Va a ser un invierno definitivamente distinto", afirmó, estimando que los montos acumulados podrían superar ampliamente los niveles normales en Santiago.

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