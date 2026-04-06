Fenómeno Godzilla llegará a Chile este 2026: ¿Cuánto lloverá en Santiago?

06 abr. 2026 - 10:15 hrs.

¿Qué pasó?

Según el reciente análisis del meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, la consolidación del fenómeno de El Niño, bautizado en esta oportunidad como "Godzilla" debido a su magnitud térmica, traerá consigo un invierno de características extraordinarias para la capital chilena.

Este cambio atmosférico responde a un calentamiento inusual del océano Pacífico, cuya anomalía ya supera el grado Celsius, actuando como un motor que inyectará una cantidad masiva de humedad hacia los sistemas frontales que crucen la zona central durante el presente año.

La preocupación del experto de Megatiempo radica en la configuración de la atmósfera, que actualmente presenta una disponibilidad de agua significativa para ser descargada. A diferencia de las sequías prolongadas, Leyton sugiere que este 2026 marcará el retorno definitivo de las grandes precipitaciones a la cuenca de Santiago.

El especialista enfatiza que las condiciones actuales, respaldadas por modelos dinámicos, obligan a una reevaluación inmediata de todos los planes de emergencia urbanos.

¿Cuándo y cuánto lloverá en Santiago?

Respecto a la interrogante sobre el volumen de agua, las proyecciones para la capital son ambiciosas y sugieren un invierno extremadamente riguroso. Jaime Leyton estima que Santiago podría registrar un acumulado cercano a los 250 milímetros de agua caída únicamente durante el trimestre invernal.

Este valor representa un incremento sustancial respecto a un año normal, en el que caen 175 mm de lluvia, es decir, 83 mm por mes, aproximadamente. Esto garantiza prácticamente un superávit hídrico tras una década de déficit persistente. El cronograma de estas lluvias comenzaría a manifestarse con fuerza al finalizar el otoño, estableciendo un patrón de precipitaciones recurrentes en la zona.

Lo particular de este evento, advierte el meteorólogo, es que la probabilidad de que este escenario lluvioso se materialice es del 80 por ciento. Esta cifra deja poco margen para la duda sobre la severidad del próximo ciclo estacional, que pondrá a prueba la infraestructura de la ciudad.

Riesgos asociados a la extensión del fenómeno del "Niño Godzilla"

Según Jaime Leyton, cuando las anomalías térmicas superan el umbral de un grado positivo, los inviernos suelen ser persistentes y peligrosos. Por ello, advierte que el monitoreo de caudales en sectores precordilleranos será vital para prevenir desastres ante pulsos de lluvia concentrados.

A diferencia de ciclos breves, la influencia de este calentamiento oceánico amenaza con extenderse mucho más allá de los meses tradicionales de invierno. Esto implica que el fenómeno mantendrá su actividad incluso durante el segundo semestre, alcanzando la primavera con posibles chubascos en septiembre. Lo que supone un desafío logístico para la urbe y un riesgo latente para la agricultura debido al exceso de humedad.

En ese sentido, Santiago se encamina hacia una temporada de inviernos intensos bajo la atenta vigilancia técnica del equipo de meteorología nacional, ya que se pronostica un despliegue de fuerza hídrica sin precedentes cercanos.

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