¿Lloverá el 18 de septiembre? Jaime Leyton se refiere a las "altas probabilidades" de lluvia debido al fenómeno de "El Niño"

04 abr. 2026 - 09:46 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, se refirió a la instalación del fenómeno de "El Niño" en Chile, el que podría dejar lluvias que se extenderían más allá de lo normal y que incluso podrían registrarse durante las Fiestas Patrias.

¿Lloverá para el 18 de Septiembre?

Ante este pronóstico de lluvias más intensas para este año 2026 y con el anuncio de que "El Niño" permanecería en el país hasta fin de año, el periodista Luis Ugalde le preguntó directamente a Don Jaime: "¿Llueve el 18?".

"Yo lo respondí eso hace unos días, y me dijeron: '¿Pero cómo está haciendo pronóstico para el 18 de septiembre?'", se defendió Leyton antes de anunciar que "la probabilidad de que haya lluvias para el mes de septiembre son altas".

Si bien explicó que el pronóstico exacto para el día 18 aún no se puede determinar, el profesional de Megatiempo señaló que "las probabilidades son altas" de tener un mes lluvioso.

Tras esto, Jaime Leyton se aventuró y les entregó una recomendación a los fonderos de la zona central, a quienes les dijo que "deberían pensar en que la probabilidad de lluvias es alta, porque vamos a estar saliendo con un Niño ya instalado, con una probabilidad alta, altísima, de que siga estando presente".

"Por lo tanto, podríamos tener una extensión de las precipitaciones de invierno hacia la primavera, y este (septiembre) es el mes, primer mes de la primavera", dijo finalmente sobre su pronóstico de precipitaciones para las Fiestas Patrias de este 2026.

"El Niño" estaría presente hasta finales de año

El día viernes, el mismo Jaime Leyton explicó en Meganoticias Actualiza que, según datos de organismos internacionales, existe un 80% de probabilidad de que "El Niño" se instale en nuestro país y traiga una mayor cantidad de precipitaciones.

El experto mostró tablas trimestrales para ejemplificar la llegada del fenómeno meteorológico. Por ejemplo, en el trimestre marzo-abril-mayo, hay un 8% de probabilidad.

Sin embargo, en el trimestre de abril-mayo-junio la probabilidad se eleva a un 47%. En tanto en el trimestre de junio-julio-agosto, en época de pleno invierno, las probabilidades alcanzan un 80%.

Don Jaime explicó que una probabilidad significativa para que se pueda instalar "El Niño", en el área meteorológica, ocurre cuando se está por sobre el 60%.

Incluso en los trimestres de los meses de primavera, existe sobre un 70% de probabilidad de que permanezca el fenómeno. "Podríamos tener hasta finales del año 'El Niño' instalado", afirmó Leyton, asegurando que con este evento "la zona central, desde Coquimbo hasta el Biobío y La Araucanía, presenta entre un 61% y 70% de probabilidad que sea un invierno lluvioso".

Los problemas que podría traer "El Niño"

Aunte el posible aumento de las lluvias, Jaime Leyton recalcó que "el problema es que estas continúen en primavera, lo cual no es beneficioso para la agricultura, porque se deterioran los cultivos, sobre todo los de exportación".

"Hubo un año en que se perdió un gran porcentaje de las hortalizas por una extensión en las precipitaciones, porque se inundan y se pudren", agregó el meteorólogo sobre los efectos negativos de la abundancia de lluvias después del invierno.

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