"Anticipa señales de invierno": Dirección Meteorológica detalla las zonas donde más podría llover durante el otoño

31 mar. 2026 - 12:06 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) publicó su pronóstico estacional para el período abril-mayo-junio, revelando un escenario marcado por contrastes en lluvias y temperaturas a lo largo del país. La zona central, como es habitual, se posiciona como una de las áreas de mayor atención por su relevancia hídrica y poblacional.

¿Será un otoño lluvioso en la zona central?

Para el extremo norte, desde Arica y Parinacota hasta parte de la región de Coquimbo, la DMC anticipa una condición seca, con precipitaciones muy por debajo de lo normal o incluso ausentes; sin embargo, en la zona altiplánica se esperan lluvias normales o por sobre lo normal.

Más al sur, entre las regiones de Coquimbo y O'Higgins, el escenario cambia hacia precipitaciones normales o bajo lo normal, configurando un otoño de lluvias irregulares para la zona central. En contraste, desde el Maule hasta Magallanes se proyecta un panorama más favorable, con acumulados normales o sobre lo normal.

¿Cómo se comportarán las temperaturas en el otoño?

En cuanto a las temperaturas máximas, el informe destaca un predominio de valores sobre lo normal desde Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. Esto anticipa un otoño más cálido de lo habitual en la mayor parte del territorio.

El Altiplano, sin embargo, escapa a esta tendencia y presentará máximas normales o bajo lo normal, lo que mantiene su habitual comportamiento térmico. Para Aysén y Magallanes, la DMC señala condiciones de máximas que oscilarán entre rangos normales y sobre lo normal.

El análisis de las temperaturas mínimas muestra un fuerte contraste territorial. Entre Arica y Parinacota y la región de Coquimbo se esperan mínimas sobre lo normal, con noches más templadas y menos frías que otros años.

Por el contrario, entre Valparaíso y Los Lagos las mínimas se ubicarán bajo lo normal, lo que podría generar mañanas frías e incluso heladas tempranas, especialmente en zonas agrícolas. Para la zona austral, en tanto, las mínimas serán normales o sobre lo normal, moderando el frío del otoño.

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