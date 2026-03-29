Emiten aviso por seis días de tormentas eléctricas en zonas de cuatro regiones: Meteorología también pronosticó lluvias
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por "probables tormentas eléctricas" que afectarán durante seis días a zonas de cuatro regiones del país. Además, se pronosticaron lluvias de hasta 13 milímetros.
De acuerdo al organismo, un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".
Seis días de tormentas eléctricas
La DMC indicó que las tormentas eléctricas se originarán debido a la condición sinóptica "Alta de Bolivia". El aviso estará vigente entre la tarde de este domingo 29 de marzo y la noche del próximo viernes 3 de abril.Ir a la siguiente nota
El fenómeno meteorológico afectará a las zonas de Precordillera y Cordillera, entre las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.
Región de Arica y Parinacota
- Precordillera: Domingo 29, lunes 30, martes 31, jueves 2 y viernes 3
- Cordillera: Domingo 29, lunes 30, martes 31, miércoles 1, jueves 2 y viernes 3
Región de Tarapacá
- Precordillera: Domingo 29, lunes 30, martes 31, jueves 2 y viernes 3
- Cordillera: Domingo 29, lunes 30, martes 31, miércoles 1, jueves 2 y viernes 3
Región de Antofagasta
- Cordillera: Domingo 29, lunes 30, martes 31, miércoles 1, jueves 2 y viernes 3.
Región de Atacama
- Cordillera: Domingo 29 y lunes 30.
Lluvias de hasta 13 milímetros
Además de las tormentas eléctricas, la DMC advirtió sobre una "inestabilidad post frontal" que dejará hasta 13 milímetros de precipitaciones en la Precordillera y Cordillera de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá.
Región de Arica y Parinacota
- Precordillera: 5-10 mm (lunes 30) y 5-10 mm (martes 31).
- Cordillera: 8-13 mm (lunes 30) y 8-13 mm (martes 31).
Región de Tarapacá
- Cordillera: 8-13 mm (martes 31).
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