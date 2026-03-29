Rachas llegarán a los 110 km/h: Meteorología emite avisos por vientos y lluvias de hasta 50 mm en zonas de dos regiones

29 mar. 2026 - 14:40 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este domingo un aviso de "viento normal a moderado" que dejará rachas de hasta 110 km/h en zonas de una región del país.

Además, actualizó un aviso previo de "precipitaciones normales a moderadas" que dejará dos días con hasta 50 mm de lluvias en otra parte del territorio nacional.

De acuerdo al organismo, un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Vientos de hasta 110 km/h

La DMC señaló que su aviso por vientos estará vigente entre la mañana del lunes 30 de marzo y la noche del miércoles 1 de abril, debido a una "inestabilidad post frontal" que afectará a sectores de la región de Aysén.

Patagonia Subandina Norte

Martes 31: 60-80 km/h - rachas 100 km/h.

Cordillera Austral Sur

Lunes 30: 60-80 km/h - rachas 110 km/h .

. Martes 31: 60-80 km/h - rachas 110 km/h .

. Miércoles 1: 60-80 km/h - rachas 90 km/h.

Dos días con 50 mm de lluvias

Por otro lado, el aviso de lluvias se debe a un "sistema frontal" que está pasando por la región de Magallanes y que dejará precipitaciones hasta mañana lunes 30 de marzo.

Cordillera Austral Norte

Domingo 29: 25-44 mm .

. Lunes 30: 25-44 mm.

Insular Norte

Domingo 29: 35-50 mm .

. Lunes 30: 35-50 mm.

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