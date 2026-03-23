¿Podría ser el inicio de una ola de frío?: Jaime Leyton confirma que este lunes se registró la mañana más fría del año en Santiago

23 mar. 2026 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

Luego del paso del sistema frontal de este fin de semana que dejó algunas lluvias, nubosidad y un descenso en los termómetros, la mañana de este lunes la ciudad de Santiago registró su temperatura más baja en lo que va de este año 2026.

La mañana más fría del año en Santiago

De acuerdo a los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la estación de Quinta Normal —que sirve de referencia para el centro de la capital— registró a las 07:41 horas una temperatura mínima de 5,8°C.

Ante este panorama de mañanas frías, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, explicó si estas condiciones continuarán a lo largo de la semana y si es que se configurarán en una "ola de frío" para el inicio de otoño en la Región Metropolitana.

¿Ola de frío en Santiago?

"Es efectivamente la mañana más fría en lo que va corrido del año", señaló Don Jaime al explicar que el registro más bajo de este 2026 había sido el pasado viernes 20 de marzo con 11,3°C de mínima.

"Si esto continuara en este rango, podría ser una ola de frío; se requiere entre 8,7 y 8,3 grados (de mínima) en esta semana para que sea ola de frío", detalló.

Sin embargo, inmediatamente después explicó que esto no se concretará, ya que el martes la mínima se elevaría a unos 8°C y que el miércoles "superamos el rango para ser considerado ola de frío", al pronosticarse una mínima de 10°C.

Todo sobre Megatiempo