"Vienen en camino para acá": Meteorólogo adelanta la hora en que llegarán las lluvias a Santiago este domingo

22 mar. 2026 - 10:35 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Megatiempo, José Bolbarán, adelantó en su reporte matutino la hora de este domingo en la cual llegarán las lluvias a la Región Metropolitana y otros sectores de la zona central del país, como O'Higgins y Valparaíso.

"Vienen en camino para acá"

De entrada, el profesional explicó que "la lluvia en este minuto, en este momento del día, está concentrada entre la región de Ñuble y Maule, principalmente. Entonces, esas son las dos regiones que durante la mañana de hoy domingo van a recibir la mayor cantidad de precipitaciones".

Sin embargo, aclaró que estas irán "declinando" a eso del mediodía para dar paso solo a nubosidad, ya que las precipitaciones "se van a desplazar hacia más al norte, llegando a la región de O'Higgins, parte acá de la Metropolitana y también al sur de Valparaíso".

Así entonces, son estas mismas lluvias concentradas esta mañana en la zona centro-sur las que "vienen en camino para acá", dijo el meteorólogo.

¿A qué hora lloverá en la Región Metropolitana?

Sobre el momento del día en que lloverá en la Región Metropolitana, Bolbarán sostuvo que esto ocurriría "entre las tres y las seis de la tarde, ahí va a estar la ventana".

Tal como adelantó ayer, las precipitaciones en la RM se concentrarán en la parte sur y poniente, con una mínima posibilidad de que también llueva en el centro de Santiago.

En las localidades de las regiones de O'Higgins, Metropolitana y Valparaíso en las que llueva, solo se espera que caigan "algunas gotitas, pero no más allá de 1 o 2 milímetros" y como máximo unos 5 milímetros en algunos sectores específicos.

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