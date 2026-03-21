Vuelve la lluvia este domingo a la Región Metropolitana: Meteorológo revela las comunas en las que caerían precipitaciones

21 mar. 2026 - 11:05 hrs.

¿Qué pasó?

La jornada del viernes las lluvias finalmente se hicieron presentes en la Región Metropolitana. Sin embargo, esas no serán las últimas precipitaciones de esta semana en la capital.

El meteorólogo de Megatiempo, José Bolbarán, anunció el paso de un nuevo sistema frontal para este domingo 22 de marzo en comunas de Santiago, detallando además la intensidad y las localidades donde nuevamente caerá agua.

Nuevas lluvias en la Región Metropolitana

El profesional explicó que este sábado "hay una transición" entre sistemas frontales que generará "una pausa" en las lluvias con una jornada parcial: "Vamos a estar parcial, en algunos momentos va a estar despejado, pero después, al final del día, se vuelve a nublar la capital".

En cuanto al pronóstico para el domingo, Bolbarán señaló que "mañana también vamos a tener una jornada bastante nubosa y podríamos tener en el sector sur de la Región Metropolitana algunos chubascos aislados".

¿En qué sectores de Santiago llovería?

"Algunas gotitas podrían caer en el sector sur, también en el sector poniente", agregó inmediatamente respecto a los sectores en donde habría lluvias el domingo.

En el detalle, el meteorólogo explicó que las localidades de Isla de Maipo, Curacaví, Melipilla, San Bernardo y San José de Maipo "podrían recibir algunas gotitas a eso de la tarde y bastante nubosidad", mientras que "en el centro de Santiago, por lo pronto, solo nubes".

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