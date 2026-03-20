¿A qué hora lloverá en las comunas de Santiago?: Se esperan hasta 20 mm, vientos de 40 km/h y tormentas eléctricas

20 mar. 2026 - 08:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un sistema frontal se encuentra afectando a la zona centro-sur del país, y se espera que durante la jornada alcance a la Región Metropolitana, dejando lluvias, vientos y tormentas eléctricas en algunas comunas.

El periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó detalles del evento que afectará a la capital y dio a conocer las horas en que comenzará a llover en los distintos sectores de Santiago.

El avance del sistema frontal

El comunicador indicó que a eso de las 07:00 horas las lluvias se encontraban "al interior de la región de Ñuble y pasando por la región del Maule y alcanzando sectores ya de la parte sur de la región de O'Higgins".

"Cerca del mediodía llega las precipitaciones a la costa de la región de Valparaíso, a la Cordillera de la Región Metropolitana y siempre al final en el valle", agregó.

¿A qué hora comenzará a llover en los distintos sectores de Santiago?

Sepúlveda expuso que en Colina llovería después de las tres de la tarde y que "en Melipilla debiera comenzar a llover un poquito antes del mediodía".

"En Santiago, es una hora estimada, después de las dos o tres de la tarde debiese comenzar a caer agua en el centro de la capital. En Buin antes, como siempre estos sistemas frontales vienen del sur y empieza a llover cerca del mediodía", agregó.

Según lo expuesto por el especialista, se espera que las precipitaciones se mantengan hasta la noche en la capital.

¿Cuánto lloverá en los distintos sectores de Santiago?

Respecto a cuánto lloverá en Santiago, el periodista aclaró que "no son los montos de cordillera o de precordillera, pero algo va a caer en la capital".

"No es mucha el agua que va a caer, entre dos, cinco o seis milímetros (mm) en algunos sectores. Pero claro, en zonas de la precordillera se puede superar los 15 o 20 mm, y en sectores como Melipilla también algunas precipitaciones que pueden superar los 10 mm", afirmó.

Además, detalló que "hoy no es para ir a la Cordillera, va a nevar. Es nieve súper anticipada, porque ya recién llega hoy el otoño... O sea, va a llover con frío en la tarde".

Viento y tormentas eléctricas

Sepúlveda indicó que "hay vientos en la cordillera sobre 80 kilómetros por hora (km/h), pero en los valles pueden rondar los 40. Ojo en el Cajón del Maipo, rondarían los 50 km/h, y siempre se corta la energía eléctrica en el Cajón cuando hay viento importantes".

"Y está la probabilidad esta tarde de tormentas eléctricas, no solo en la Cordillera, sino que también sectores precordilleranos", afirmó.

"Entonces, chubascos esta tarde, no es mucha el agua, lo hemos dicho; probables tormentas eléctricas y ojo con los vientos: 45 km/h en el sector del Cajón del Maipo, 40 km/h en la parte sur de la Región Metropolitana", sostuvo.

"En el centro de Santiago podríamos rondar los 30 kilómetros por hora, 35 en Melipilla y en Colina", añadió.

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