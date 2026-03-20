Incluye la Metropolitana: Actualizan aviso por tormentas eléctricas para cuatro regiones este viernes

20 mar. 2026 - 15:10 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este viernes una actualización de aviso por probables tormentas eléctricas en cuatro regiones del país, incluyendo la Metropolitana.

¿Dónde y cuándo se registrarán las tormentas eléctricas?

El evento, cuya condición sinóptica responde a una "inestabilidad atmosférica", se desarrollará entre la tarde y noche de este viernes 20 de marzo.

Las tormentas se registrarán en la precordillera, valles precordilleranos y cordillera de las regiones de Coquimbo y Valparaíso. También, en la precordillera y cordillera de las regiones Metropolitana y O'Higgins.

En el aviso también se informó de que el fenómeno estará asociado a chubascos aislados.

¿Qué significa un aviso meteorológico según la DMC?

La DMC emite avisos meteorológicos cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado "si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".

Todo sobre El Tiempo