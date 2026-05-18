"Era tremendamente querida": El duro relato de madre de menor fallecida tras caer de edificio en Las Condes

18 may. 2026 - 16:42 hrs.

¿Qué pasó?

La lamentable noticia del fallecimiento de una menor de tan solo dos años de edad que cayó desde el piso 11 de un edificio en Las Condes ha generado gran conmoción a nivel nacional, teniendo en cuenta que se encontraba al cuidado de su padre, quien fue detenido mientras se investiga un posible consumo de alcohol y una fiesta mientras se encontraba con la niña.

La jornada de este lunes, la propia madre de la menor se refirió a los hechos, entregando un desgarrador relato por la partida de su hija.

¿Qué dijo la madre de la menor fallecida en Las Condes?

En conversación con Radio Bío Bío, Gloria Ortiz, madre de la pequeña, señaló que "como familia estamos tremendamente consternados por la muerte de mi hija", mientras que dijo que las autoridades están, "tomando todas las medidas para poder esclarecer la situación".

Gloria tuvo palabras para recordar a Isidora (nombre de la niña), precisando que ha "recibido mucho apoyo de donde trabajo, del jardín donde asistía Isidora, que era tremendamente querida; todos están tremendamente consternados porque me conocen y saben qué calidad de mamá fui con mi hija. Muchos conocieron a Isidora".

"Ahora esperar solamente a que nos puedan entregar a Isidorita para poder velarla junto a toda su familia", dijo.

Sobre la investigación, manifestó que, "fue un acto negligente de un padre que estaba al cuidado de una menor y no tomó el resguardo necesario para protegerle la vida ni su integridad física".

Finalmente, contó que se enteró del fallecimiento de su hija por medio de la hermana del padre, quien acudió al edificio para aclarar los hechos, ya que el hombre no habría informado de la situación a Gloria.

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