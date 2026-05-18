"Esto pasa muchísimo más de lo que ustedes creen": esposa de Ángel Torrez comparte reflexión tras caso de dichos racistas en vuelo

18 may. 2026 - 17:22 hrs.

¿Qué pasó?

La academia de baile del bailarín boliviano Ángel Torrez compartió un video en redes sociales en el que la esposa del artista, María José Serrano, abordó el impacto que tuvo en su familia el registro en el que el ciudadano chileno aparece profiriendo expresiones racistas durante un vuelo internacional.

Tras el hecho ocurrido el pasado 10 de mayo durante un trayecto entre São Paulo y Frankfurt, con escala en Santiago, el hombre identificado como Germán Naranjo fue detenido en Brasil.

"Es una pena, es un escándalo, y deberíamos todos replantearnos ciertas conductas que tenemos todos los días", afirmó Serrano.

La reflexión de la familia de Ángel Torrez

Ángel Torrez logró notoriedad en la televisión chilena en la década de los noventa gracias a su participación en el programa "Venga conmigo".

Su esposa, María José Serrano, quien habló en el video, compartió experiencias que les ha tocado enfrentar como familia.

"Hoy día nos despertamos con el desagradablísimo video de un señor tratando despectivamente a la gente diferente, tratando despectivamente a la gente diferente a él, incluyendo a la gente de color, a la gente negra", comenzó Serrano.

"Ustedes saben que yo soy casada con Ángel, mis hijas son mulatas, de las cuales me siento tremendamente orgullosa", expresó en el video.

También sostuvo que, pese a que en ocasiones ha comentado situaciones relacionadas con discriminación, muchas veces las personas creen que exagera: "Esto solamente viene a confirmar algo que nosotros vivimos día a día. Esta gente existe, lo piensa realmente", afirmó, en referencia a los comentarios racistas que emitió Naranjo, protagonista del hecho al que hace referencia.

En el relato, explicó que el exgerente de la empresa pesquera Landes "fue apoderado con nosotros en el colegio" de sus hijas y aseguró que una de ellas tuvo que abandonar el establecimiento "por actos violentos de bullying y de racismo".

Las declaraciones de Serrano

Durante el registro, señaló que no busca transformarse en una figura que encabece una causa, pero que consideró importante hablar públicamente del tema: "Me parece que es importante que yo diga que esto pasa muchísimo más de lo que ustedes creen. Nosotros lo sentimos y lo vivimos día a día", comentó.

También planteó que "el ser diferente no debería ser jamás un problema" y que rodearse de personas distintas "debería ser algo que se tome como un beneficio".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Academia De Baile Angel Torrez (@academiadebaileangeltorrez)

"Para nosotros como familia ha sido tremendamente triste despertarnos así, pero solamente es una prueba más de que el racismo existe", agregó, señalando que la situación le generó pena e indignación.

El mensaje final compartido en redes sociales

Hacia el cierre del video, manifestó que espera que sus hijas puedan crecer "en un mundo mejor" y que lo ocurrido permita generar una conversación respecto al asunto: "Yo solo espero de verdad que esto nos haga reflexionar como sociedad", sostuvo.

Finalmente, reiteró que las personas "diferentes, de cualquier tipo" continúan enfrentando este tipo de situaciones y lamentó que sus hijas hayan tenido que escuchar comentarios que califica de horrorosos.

Todo sobre Tendencias