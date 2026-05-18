Neymar tendrá Mundial: Carlo Ancelotti lo incluyó en la lista de Brasil para jugar la cita planetaria

18 may. 2026 - 17:37 hrs.

Neymar jugará su cuarto Mundial con Brasil en Norteamérica 2026. Su nombre fue la gran novedad en la lista de convocados anunciada este lunes por el seleccionador Carlo Ancelotti, en la que también figuran estrellas como Vinícius Júnior y Raphinha.

Tras meses de debate en torno a la exestrella del Barcelona y Paris Saint-Germain, es la primera vez que Ancelotti cita al delantero, de 34 años, máximo anotador histórico de la Canarinha, con 79 goles.

Neymar jugó el último de sus 128 encuentros con la camiseta verdeamarela en octubre de 2023.

El listado presentado por Ancelotti en un acto multitudinario en el Museo do Amanhã, en Río de Janeiro, tiene como grandes referencias ofensivas a Raphinha, flamante campeón de la Liga española con el Barcelona, y Vinícius Júnior, quien buscará reivindicarse en la Copa del Mundo después de vivir una decepcionante temporada con el Real Madrid.

La gran sorpresa del llamado fue la presencia de Weverton, exportero del Palmeiras y actualmente en Gremio.

El Mundial se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Brasil comparte el Grupo C con Marruecos, Escocia y Haití.

Convocatoria de Brasil para el Mundial 2026:

Porteros: Alisson (Liverpool, Inglaterra), Ederson (Fenerbahçe, Turquía) y Weverton (Gremio).

Defensores: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus, Italia), Douglas Santos (Zenit de San Petersburgo), Gabriel Magalhães (Arsenal, Inglaterra), Ibañez (Al-Ahli, Arabia Saudita), Marquinhos (Paris Saint-Germain, Francia) y Wesley (Roma, Italia).

Mediocampistas: Bruno Guimarães (Newcastle, Inglaterra), Casemiro (Manchester United, Inglaterra), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad, Arabia Saudita) y Lucas Paquetá (Flamengo).

Delanteros: Endrick (Olympique de Lyon, Francia), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford, Inglaterra), Luiz Henrique (Zenit de San Petersburgo, Rusia), Matheus Cunha (Manchester United, Inglaterra), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth, Inglaterra) y Vinícius Júnior (Real Madrid, España).

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