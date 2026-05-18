Sueldos que superan los $2 millones: Carabineros abre convocatoria de empleos civiles

18 may. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros de Chile ha publicado nuevas ofertas de empleos destinados a personal civil, ofreciendo vacantes en distintas regiones del país para funciones administrativas, técnicas, profesionales y de apoyo operativo.

La oferta contempla diversas remuneraciones, incluyendo cargos con ingresos que superan los $2 millones líquidos al mes.

Las plazas disponibles se concentran principalmente en la Región Metropolitana, aunque también existen cupos en O’Higgins, Valparaíso, Los Lagos, Tarapacá, Coquimbo, Antofagasta, Arica y Aysén.

¿En qué consisten las vacantes?

Corresponden a distintas reparticiones de Carabineros, incluyendo centros médicos institucionales, escuelas de formación, prefecturas y centrales de comunicaciones de emergencia (CENCO), consideradas claves para el funcionamiento interno de la institución policial.

Entre los cargos ofrecidos se encuentran técnico contable, técnico en enfermería, psicólogo, abogado, fonoaudiólogo, educadora diferencial, gasfíter, conductor, cocinero, peluquero, garzón, entre otros.

¿Cuáles son los sueldos ofrecidos?

Las remuneraciones varían de acuerdo con el cargo y la especialidad requerida. Los sueldos más bajos bordean los $619 mil mensuales, mientras que algunos cargos profesionales superan los $2 millones líquidos.

Entre las remuneraciones destacadas figuran:

Periodista en Zona Los Lagos: $2.007.484.

Psicólogo en Centro Médico San Fernando: $1.795.404.

Educadora diferencial en el Departamento de Planificación y Desarrollo Social B.6: $1.795.404.

Abogado en la Zona Valparaíso: $1.795.404.

Operadores de emergencia en distintas regiones: entre $1.039.667 y $1.730.702.

Cocinero en Antofagasta: $1.084.037.

Técnicos en enfermería: entre $911.017 y $997.527.

Administrativos: desde $847.326.

Auxiliares de servicios menores: desde $619.524.

La institución busca reforzar áreas estratégicas relacionadas con salud, logística, bienestar, educación institucional y atención de emergencias, mediante la incorporación de personal civil especializado.

Los interesados deben postular a través de la página oficial de carabineros postulaciones.carabineros.cl hasta el 31 de mayo.

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