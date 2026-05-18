Video: Shai Gilgeous-Alexander recibió el MVP de la NBA y le regaló un reloj de 32.000 dólares a cada uno de sus compañeros
- Por Meganoticias
Apenas horas después de ser coronado MVP de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander dejó en claro que el premio no era solo suyo. El base de Oklahoma City Thunder sorprendió a cada uno de sus compañeros de equipo con una serie de regalos de lujo, en un gesto que no tardó en viralizarse.
El obsequio estrella fue un reloj Audemars Piguet valorado en 32.000 dólares por unidad, una de las marcas de relojes más exclusivas del mundo. Pero la generosidad de SGA no se detuvo ahí: la lista incluyó también gabardinas, un iPhone 17 Pro Max, perfumes, una bolsa de golf y una suscripción a Spotify Premium para cada jugador del plantel.
El gesto no sorprende a quienes siguen de cerca la trayectoria de Gilgeous-Alexander, conocido dentro y fuera de la cancha por su perfil reservado y su fuerte sentido de equipo.
A sus 26 años, el canadiense nacido en Hamilton (Ontario) se consolidó esta temporada como el mejor jugador de la liga tras liderar a los Thunder hasta lo más alto de la Conferencia Oeste, promediando más de 32 puntos por partido.
Tras ser nombrado ayer como nuevo MVP de la NBA, Shai Gilgeous Alexander quiso tener este detalle con cada uno de sus compañeros de equipo:— Pasion Basket (@PasionBasketNBA) May 18, 2026
Relojes Audemars Piguet (valorados en 200.000$ cada uno)
Gabardinas
Un iPhone 17 Pro Max
Perfumes
Una Bolsa de golf
Spotify… pic.twitter.com/Geo4SlAE6u
Elegido en el puesto 11 del draft de 2018 por Charlotte Hornets y traspasado ese mismo día a Los Ángeles Clippers, SGA llegó a Oklahoma City en 2019 en el marco del traspaso de Paul George, y desde entonces construyó pacientemente una de las carreras más sólidas de su generación.
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