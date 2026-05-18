Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

Tarjeta Nacional Estudiantil para rebaja en transporte: ¿Desde qué curso se puede solicitar?

La Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) permite a los estudiantes acceder a una rebaja en las tarifas del transporte público nacional, reduciendo el impacto económico habitual.

Según lo reseñado por ChileAtiende, este es un beneficio personal e intransferible, del cual se puede gozar las 24 horas del día y en todo el territorio nacional.

Lo más visto de Dato útil

En el caso de que el beneficio no sea respetado, los estudiantes pueden hacer la denuncia en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, por medio de ChileAtiende, TransporteEscucha o Fiscalización.

¿Desde qué curso se solicita la Tarjeta Nacional Estudiantil?

La tarjeta que permite rebajas en transporte se puede solicitar a partir de 5° básico en una oficina TNE o módulo habilitado. Los estudiantes que cursen entre 5° básico y 4° medio en un establecimiento municipal o particular subvencionado pueden tener acceso.

Asimismo, los alumnos de una carrera de pregrado reconocida por el Ministerio de Educación (Mineduc) y los estudiantes de magíster o doctorado, siempre que cumplan con las condiciones socioeconómicas estipuladas.

Ir a la siguiente nota

Los requisitos de este beneficio, derivado Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), varían entre alumnos de educación básica o media y los de educación superior.

Costos asociados a la obtención de la TNE

Para obtener la TNE, los estudiantes de educación superior deben cancelar un monto de $2.700, que se debe consignar de forma directa en su casa de estudios. Por su parte, los estudiantes de educación básica y media pueden acceder a la bonificación de manera gratuita.

Cada vez que haya cambios en el nivel académico (de básica a media, o de media a superior), el beneficiario se debe tomar una nueva foto. En caso de requerir más detalles, la Junaeb pone a disposición sus canales de consulta, por medio del siguiente enlace.

Todo sobre TNE

Leer más de

Notas relacionadas