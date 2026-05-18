Tarjeta Nacional Estudiantil para rebaja en transporte: ¿Desde qué curso se puede solicitar?

18 may. 2026 - 16:00 hrs.

La Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) permite a los estudiantes acceder a una rebaja en las tarifas del transporte público nacional, reduciendo el impacto económico habitual.

Según lo reseñado por ChileAtiende, este es un beneficio personal e intransferible, del cual se puede gozar las 24 horas del día y en todo el territorio nacional.

En el caso de que el beneficio no sea respetado, los estudiantes pueden hacer la denuncia en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, por medio de ChileAtiende, TransporteEscucha o Fiscalización.

¿Desde qué curso se solicita la Tarjeta Nacional Estudiantil?

La tarjeta que permite rebajas en transporte se puede solicitar a partir de 5° básico en una oficina TNE o módulo habilitado. Los estudiantes que cursen entre 5° básico y 4° medio en un establecimiento municipal o particular subvencionado pueden tener acceso.

Asimismo, los alumnos de una carrera de pregrado reconocida por el Ministerio de Educación (Mineduc) y los estudiantes de magíster o doctorado, siempre que cumplan con las condiciones socioeconómicas estipuladas.

Los requisitos de este beneficio, derivado Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), varían entre alumnos de educación básica o media y los de educación superior.

Costos asociados a la obtención de la TNE

Para obtener la TNE, los estudiantes de educación superior deben cancelar un monto de $2.700, que se debe consignar de forma directa en su casa de estudios. Por su parte, los estudiantes de educación básica y media pueden acceder a la bonificación de manera gratuita.

Cada vez que haya cambios en el nivel académico (de básica a media, o de media a superior), el beneficiario se debe tomar una nueva foto. En caso de requerir más detalles, la Junaeb pone a disposición sus canales de consulta, por medio del siguiente enlace.

Todo sobre TNE