TNE: Estos son los grupos de estudiantes que pueden acceder a rebajas en el transporte público
- Por Meganoticias
Uno de los beneficios estudiantiles más importantes es la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), que permite viajar en el transporte público con una tarifa gratuita o rebajada.
Esta ayuda académica está disponible todo el año y a cualquier hora, siempre que el alumno pertenezca a uno de los grupos de beneficiarios.
¿Qué estudiantes pueden acceder a tarifas rebajadas con la TNE?
La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) indica que los beneficiarios de la tarjeta pueden ser:
- Estudiantes de establecimientos municipales y particulares subvencionados, que cursen entre quinto básico y cuarto medio. Si es de un colegio particular pagado, pueden acceder si demuestra una situación de desmedro socioeconómico.
- Estudiantes regulares de carreras de pregrado en instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación.
- Estudiantes de Magíster o Doctorado que cumplan con los requisitos socioeconómicos establecidos por la institución.
¿Cómo obtener la TNE?
Los interesados deben registrar su foto en el portal web (pulsa aquí), o en una oficina habilitada.
El trámite es gratuito para estudiantes de educación básica y media, pero tiene un costo de $2.700 para educación superior. En ambos casos, Junaeb procesa los datos y envía el documento a la casa de estudios.
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