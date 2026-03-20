TNE: Estos son los grupos de estudiantes que pueden acceder a rebajas en el transporte público

20 mar. 2026 - 19:00 hrs.

Uno de los beneficios estudiantiles más importantes es la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), que permite viajar en el transporte público con una tarifa gratuita o rebajada.

Esta ayuda académica está disponible todo el año y a cualquier hora, siempre que el alumno pertenezca a uno de los grupos de beneficiarios.

¿Qué estudiantes pueden acceder a tarifas rebajadas con la TNE?

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) indica que los beneficiarios de la tarjeta pueden ser:

Estudiantes de establecimientos municipales y particulares subvencionados, que cursen entre quinto básico y cuarto medio. Si es de un colegio particular pagado, pueden acceder si demuestra una situación de desmedro socioeconómico.

Estudiantes regulares de carreras de pregrado en instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación.

Estudiantes de Magíster o Doctorado que cumplan con los requisitos socioeconómicos establecidos por la institución.

¿Cómo obtener la TNE?

Los interesados deben registrar su foto en el portal web (pulsa aquí), o en una oficina habilitada.

El trámite es gratuito para estudiantes de educación básica y media, pero tiene un costo de $2.700 para educación superior. En ambos casos, Junaeb procesa los datos y envía el documento a la casa de estudios.

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