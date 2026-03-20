Gobierno de Kast busca extender el DFL2 para viviendas: ¿En qué consistirá la medida?

20 mar. 2026 - 10:48 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció una serie de medidas en materia inmobiliaria que buscan reactivar la economía en el país, incluyendo la suspensión del IVA a la vivienda y la extensión del subsidio a la tasa.

También, una de las propuestas que más sorprendió fue la ampliación del DFL2, medida que ofrece una serie de beneficios para incentivar la compra de viviendas.

¿En qué consiste la medida de ampliar el DFL2?

El DFL2 es una norma que existe desde 1959 y que entrega una serie de ayudas tributarias a la vivienda, incluyendo la exención de impuestos a la renta por los ingresos derivados de arriendos, rebaja en un 50% en las cuotas de contribuciones y la exención de impuestos a la herencia por su transferencia.

Actualmente, este beneficio aplica a viviendas habitacionales de máximo 140 metros cuadrados útiles y a solo dos propiedades nuevas por titular, sin embargo, el ministro anunció que estos requisitos cambiarán.

En su presentación en el seminario económico 2026, organizado por Diario Financiero, Quiroz detalló que la idea es que el beneficio se amplíe "a más de tres viviendas, pero de 90 m² o menos".

Además, se les va a aplicar "un impuesto moderado, pequeño y único que estimamos preliminarmente en 5%", expuso la autoridad.

"Cuando uno combina la nueva ordenanza que ha permitido hacer más viviendas por superficie con el DFL2 ampliado de tres viviendas hacia arriba con el impuesto único, es una herramienta de enorme poder reactivador, sobre todo si va con las medidas para que el stock que hay acá salga muy rápido de las más de 100 mil viviendas que no se venden”, añadió el ministro.

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