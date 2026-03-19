Subsidio a la tasa de crédito hipotecario: Hacienda aclara qué pasará con el beneficio de vivienda

19 mar. 2026 - 16:39 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno de José Antonio Kast anunció una serie de cambios que se pretenden implementar en el mercado inmobiliario, entre ellos, eliminar el IVA, extender el DFL2 a más viviendas y modificar el subsidio a la tasa de crédito hipotecario.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que este último tendrá una especial modificación, ya que, según Quiroz, pretenden mantenerlo estable e incluso aumentarlo mientras se tramita el proyecto de ley que enviarán al Congreso.

Subsidio a la tasa de crédito hipotecario: ¿Qué pasará con el beneficio?

El subsidio a la tasa de crédito hipotecario permite disminuir el monto del pago mensual del dividendo por medio de la reducción de la tasa de interés del crédito hipotecario entre un 0,61% y 1,16% para nuevas viviendas de hasta 4.000 UF.

Al ser consultado sobre qué pasará con el beneficio, el ministro Jorge Quiroz aclaró que el subsidio se mantendrá y expandirá para "no detener la máquina", refiriéndose al impulso que quieren dar a la compra de viviendas y reactivar el mercado.

"Mientras pasa la ley, vamos a mantener y expandir lo que haya que expandir el actual subsidio a la tasa, entonces no vamos a detener la máquina", aseguró Quiroz.

Todo sobre Subsidios