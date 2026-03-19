Subsidio a la tasa de crédito hipotecario: Hacienda aclara qué pasará con el beneficio de vivienda
¿Qué pasó?
El Gobierno de José Antonio Kast anunció una serie de cambios que se pretenden implementar en el mercado inmobiliario, entre ellos, eliminar el IVA, extender el DFL2 a más viviendas y modificar el subsidio a la tasa de crédito hipotecario.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que este último tendrá una especial modificación, ya que, según Quiroz, pretenden mantenerlo estable e incluso aumentarlo mientras se tramita el proyecto de ley que enviarán al Congreso.
Subsidio a la tasa de crédito hipotecario: ¿Qué pasará con el beneficio?
El subsidio a la tasa de crédito hipotecario permite disminuir el monto del pago mensual del dividendo por medio de la reducción de la tasa de interés del crédito hipotecario entre un 0,61% y 1,16% para nuevas viviendas de hasta 4.000 UF.Ir a la siguiente nota
Al ser consultado sobre qué pasará con el beneficio, el ministro Jorge Quiroz aclaró que el subsidio se mantendrá y expandirá para "no detener la máquina", refiriéndose al impulso que quieren dar a la compra de viviendas y reactivar el mercado.
"Mientras pasa la ley, vamos a mantener y expandir lo que haya que expandir el actual subsidio a la tasa, entonces no vamos a detener la máquina", aseguró Quiroz.
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