Minera de EE.UU. impulsa megaproyecto de 7.500 millones de dólares en Chile: Generaría miles de empleos

19 mar. 2026 - 09:25 hrs.

¿Qué pasó?

La minera estadounidense Freeport-McMoRan, dueña del 51% de la Minera El Abra (región de Antofagasta), inició la tramitación ambiental para continuar con los trabajos en el recinto por al menos 40 años más.

La mina, cuyo 49% restante pertenece a Codelco, opera a unos 75 kilómetros al noreste de Calama desde hace 29 años y se dedica principalmente a la extracción de cobre, motivo por el que la compañía busca realizar una inversión histórica.

Mayor inversión minera de la historia

Según reveló Diario Financiero, la empresa norteamericana busca asegurar la continuidad operacional de la mina a través de una inversión de 7.500 millones de dólares, convirtiéndose así en la mayor inversión individual de una minera en la historia del país.

Desde Freeport-McMoRan aseguraron que la propuesta enviada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental "es el resultado de varios años de rigurosas evaluaciones técnicas, estudios de línea base ambiental y una cuidadosa planificación del proyecto, diseñada para cumplir con los más altos estándares ambientales, operacionales y de relacionamiento comunitario".

El proyecto incluye el desarrollo de una planta concentradora, una planta desalinizadora, un sistema de impulsión de agua, un depósito de relaves espesados, la expansión de la mina y la continuidad de las operaciones de lixiviación.

40 años de mayor producción de cobre

En caso de que la propuesta sea aprobada, Minera El Abra podría iniciar las nuevas operaciones en 2033, y se estima que podría aumentar la producción anual de cobre en más de 300 mil toneladas (700 millones de libras).

Asimismo, el proyecto alcanzaría aproximadamente 20.000 empleos y, una vez finalizado, sumaría cerca de 2.300 trabajadores directos y un número similar de contratistas.

"Estas inversiones ayudarán a asegurar la continuidad operacional de El Abra por décadas, fortaleciendo el empleo local, dinamizando a los proveedores regionales y reforzando la posición de Antofagasta como un polo estratégico para la minería global del cobre", comentó el presidente de Minera El Abra, Boris Medina.

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