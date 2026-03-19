Estas son las 5 comunas donde más subieron los gastos comunes en la RM en el último año

19 mar. 2026 - 14:36 hrs.

¿Qué pasó?

Un alza sostenida han registrado en los últimos años los gastos comunes que se suelen cobrar en edificios, condominios y comunidades. Así lo demostró un reciente estudio publicado por Assetplan, que develó cuáles son las comunas donde más se elevaron los precios.

El estudio consideró información de 81 edificios ubicados en 10 comunas de la Región Metropolitana, analizando principalmente departamentos de 1 y 2 dormitorios, evidenciando importantes alzas entre enero de 2025 y enero de 2026.

Las cinco comunas donde más subieron los gastos comunes en el último año

Según reveló el estudio, la comuna donde más subieron los gastos comunes fue Ñuñoa, con un incremento de 17% en departamentos de un dormitorio y un baño (1D1B).

A continuación, revisa el ranking:

Ñuñoa: +17%

+17% Las Condes: +16%

+16% La Florida: +16%

+16% Estación Central: +13%

+13% La Cisterna: +13%

Las comunas con los gastos comunes más caros y baratos

A pesar de que Ñuñoa lideró el ranking de alzas de precio, la comuna con los gastos comunes más caros del estudio sigue siendo Las Condes, donde el promedio para departamentos de un dormitorio y un baño es de $236.000 mensuales.

En el otro extremo figura la comuna de Santiago Centro, que para el mismo tipo de propiedad registró un promedio en el valor de los gastos comunes de $72.000.

Desde Assetplan explicaron que los precios están directamente asociados a los costos de operación de cada edificio. "Elementos como seguridad, mantención de ascensores, iluminación de áreas comunes y servicios asociados al edificio inciden directamente en el costo mensual que pagan los residentes”, detalló la institución.

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