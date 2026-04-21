Junaeb denuncia venta de sellos falsos de la TNE y advierte que su uso es delito

21 abr. 2026 - 15:07 hrs.

¿Qué pasó?

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) detectó la venta de sellos de revalidación de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) en redes sociales, lo que activó una investigación por posible uso fraudulento del beneficio.

A partir de estos antecedentes, el director nacional de Junaeb, Fernando Peña, confirmó que la entidad presentó una denuncia ante la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones para indagar la comercialización ilegal de estos stickers correspondientes al proceso 2026, principalmente a través de redes sociales.

Las zonas bajo la lupa por venta de sellos falsificados

El jefe nacional de Junaeb informó que el caso se detectó tras reportes a través de redes sociales de Meta, donde se identificaron perfiles que ofrecían sellos de revalidación de la TNE.

Según explicó, los perfiles identificados están asociados a comunas como Lampa, Viña del Mar y sectores de la región del Biobío, apuntando principalmente a la venta para su uso en servicios de transporte no licitado, presentes principalmente en áreas periurbanas o en zonas rurales.

“Lo que nosotros pudimos deducir y pesquisar, de hecho, acá en conjunto con Policía de Investigaciones, es que es principalmente para el servicio no licitado, tanto dentro de la Región Metropolitana como también en regiones”, indicó Peña.

Este sistema de movilidad corresponde a servicios que no forman parte del sistema integrado estatal ni operan bajo concesiones formales con autoridades de transporte. Entre estos se encuentran, por ejemplo, los buses rurales o intercomunales, servicios en los que la validación de beneficios como la TNE muchas veces se realiza de manera visual por parte del conductor.

¿Qué sanciones enfrentan quienes caigan en su uso?

El director advirtió que tanto quienes venden como quienes utilizan estos sellos se exponen a consecuencias legales, y fue enfático en destacar que se trata de una transgresión a la ley.

"Esto es un delito, es importante mencionarlo. Se exponen a multas, pero además es un delito porque estamos hablando de falsificación de instrumento público para quienes están detrás de la venta y la comercialización”, afirmó.

Y agregó que "es importante advertirle a quienes compran o a quienes usan estos sellos falsificados que también se exponen las mismas penas".

Además, instó a realizar el trámite oficial de revalidación: “Mi llamado es que las personas que son usuarios, alumnos de enseñanza básica, media y universitaria, a que se acerquen a los 4.500 puntos habilitados que tenemos de la TNE a lo largo de todo el país para realizar el proceso de revalidación 2026".

Asimismo, desde Junaeb aseguran que le encargaron recabar los antecedentes a la Policía de Investigaciones (PDI) para posteriormente presentarlos ante el Ministerio Público. “No sacan nada con deshabilitar hoy día las cuentas, porque la policía tiene acceso 90 días después de que las cuentas se cierran. Por lo tanto, los vamos a encontrar y los vamos a perseguir y los vamos a sancionar”, concluyó.

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